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Тестирование беспилотных автомобилей распространили на 13 регионов России

До сих пор такие машины проверяли лишь в нескольких районах Москвы, а также в Татарстане. Теперь беспилотные автомобили появятся в Краснодарском крае, в Ямало-Ненецком автономном округе и еще нескольких регионах
Беспилотный автомобиль «Яндекс» (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В правительстве расширили список регионов, где разрешено проводить тестирование беспилотных автомобилей. В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, после 1 марта эксперимент распространится на Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области, а также на Чувашию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

До сих пор беспилотные автомобили тестировали в Москве и Татарстане. В столице со своими разработками экспериментирует «Яндекс» (в районах Раменки и Очаково-Матвеевское, на Комсомольском проспекте и в Центральном административном округе), а также Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). В Татарстане тестирование происходит на территории завода КамАЗ в Набережных Челнах.

Пресс-секретарь технического куратора программы НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев, комментируя правительственное постановление РБК, заявил, что с самого начала проекта появилось огромное количество писем из других регионов с просьбой включить их в зону тестирования.

«Мы пошли немного по-другому и посмотрели, в каких именно регионах есть разработчики высокоавтоматизированных транспортных средств», — пояснил он. Исходя из этих данных, был составлен список субъектов, где разработчики заинтересованы в тестировании своих машин.

«В частности, в Санкт-Петербурге есть «НПО «СтарЛайн», которые горят желанием вывести свою Skoda Superb на Невский и Литейный проспекты, провести испытания в спальных районах города. Во Владимирской области — это Ковровская технологическая академия, у них есть своя разработка, которую они готовы выводить на дороги. Есть КамАЗ в Татарстане, который сможет выезжать и в другие регионы, и московский институт МАДИ, который хотел вывести свои беспилотники в Московскую область», — пояснил Федосеев.

Представитель ГЛОНАСС уточнил, что, согласно постановлению правительства, во время тестирования за рулем каждого автомобиля будет находиться инженер, который в любой момент сможет взять управление на себя и минимизировать риски ДТП. Федосеев также сообщил, что каждый автомобиль будет застрахован на сумму не менее 10 млн руб. и должен будет пройти сертификацию в лаборатории ФГУП «НАМИ» для выявления возможных недоработок.

Авторы: Артем Филипенок, Майя Бобенко
Теги: беспилотные автомобили
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