Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане
Технологии и медиа, 16:33
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Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане
Правительство одобрило тестовую эксплуатацию беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Эксперимент будет проводиться с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года.
Планируется, в частности, выработать технические требования к беспилотникам для разработки регламентов и документов по стандартизации.
Минпромторг в начале ноября предложил провести эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. По итогам эксперимента Минпромторг должен разработать требования безопасности для беспилотных автомобилей. Если во время проведения испытаний беспилотник попадет в ДТП, то виновником будет считаться его владелец.