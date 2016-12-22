Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане

Правительство одобрило тестовую эксплуатацию беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Эксперимент будет проводиться с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года.

Планируется, в частности, выработать технические требования к беспилотникам для разработки ​регламентов и документов по стандартизации.

Минпромторг в начале ноября ​предложил провести эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. По итогам эксперимента Минпромторг должен разработать требования безопасности для беспилотных автомобилей. Если во время проведения испытаний беспилотник попадет в ДТП, то виновником будет считаться его владелец.

