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Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане
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Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане
Технологии и медиа, 16:33
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Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане

Правительство одобрило тестовую эксплуатацию беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Эксперимент будет проводиться с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года.

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Планируется, в частности, выработать технические требования к беспилотникам для разработки ​регламентов и документов по стандартизации.

Минпромторг в начале ноября ​предложил провести эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. По итогам эксперимента Минпромторг должен разработать требования безопасности для беспилотных автомобилей. Если во время проведения испытаний беспилотник попадет в ДТП, то виновником будет считаться его владелец.
 

Теги: Москва , Татарстан , беспилотные автомобили , испытания
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