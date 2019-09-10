ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии

АО «ГЛОНАСС» готовится внедрить отечественную криптографию в своей сети. Оператор ожидает, что вскоре автопроизводителям придется поставить во все автомобили чипы с российским шифрованием

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Оператор системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (ЭРА-ГЛОНАСС) АО «ГЛОНАСС» готов участвовать в проекте «Конус», который предполагает использование отечественной криптографии в сетях операторов. Это следует из протокола встречи компании с представителями Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (ИТМиВТ), который является единственным в России разработчиком готового решения для использования российского шифрования в сотовых сетях (РБК ознакомился с содержанием документа). Участие АО «ГЛОНАСС» в проекте подтвердили представители оператора и ИТМиВТ.

«Сейчас мы совместно с АО «ГЛОНАСС», Минпромторгом и Минкомсвязью обсуждаем технические аспекты нашего взаимодействия», — сказал гендиректор ИТМиВТ Александр Князев.

Проект по использованию отечественной криптографии в сетях сотовой связи «Конус» реализуется ФСБ по поручению Совета безопасности России. С 1 декабря этого года в силу вступят два приказа Минкомсвязи, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей мобильной связи будут осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ. Для этого операторы должны установить на своих сетях разработанные ИТМиВТ аппаратные модули безопасности (hardware security module; HSM), которые будут выполнять криптографические функции и хранить секретные ключи абонентов. Проект также предполагает, что российские криптоалгоритмы должны использоваться в сим-картах, однако соответствующий приказ пока находится в разработке у ФСБ, сообщали источники РБК.

Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года. Работоспособность сим-карты с российским шифрованием (так называемые доверенные сим-карты) первым протестировал «МегаФон», и в марте этого года тест был признан успешным.

Предполагается, что требования будут распространяться только на сим-карты, имеющие физический носитель, и не будут касаться технологии eSIM (embedded SIM, встроенная сим-карта). Это интегрированная на этапе производства в устройство микросхема, где хранится вся информация, необходимая для его подключения к сети. Пользователю устройства с eSIM достаточно скачать приложение любого оператора связи, после чего настройки загрузятся на eSIM; таким образом, абоненту не нужно будет посещать офис мобильного оператора. Сейчас в России использование этой технологии никак не регламентируется, однако в начале сентября «Коммерсантъ» сообщал, что вице-премьер России Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации eSIM в России. Поручение основано на докладе, подготовленном Институтом исследований интернета, в котором говорилось, что технология eSIM сейчас не отвечает инициативе о внедрении отечественной криптографии на сим-картах, поэтому необходимо организовать инициализацию eSIM-чипов на территории России.