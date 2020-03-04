АФК «Система» и партнеры вложили $41 млн в британский стартап-разработчик

Венчурный фонд Sistema Venture Capital (Sistema_VС), основанный АФК «Система», совместно с группой инвесторов вложили $41 млн в британскую компанию Five, которая занимается разработкой технологий для беспилотного вождения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фонда.

В раунде приняли участие как новые инвесторы, среди которых Trustbridge Partners, Direct Line Group и Sistema_VC, так и существующие — Lakestar, Amadeus Capital Partners, Kindred Capital и Notion Capital. «Общий объем вложений в компанию составил $77 млн, что делает Five одним из лидеров по объему привлеченных средств среди «беспилотных» стартапов в Европе», — говорится в сообщении.

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