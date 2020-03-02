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Москва вспомнила Бориса Немцова
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Газета
Москва вспомнила Бориса Немцова
Газета № 020 (3187) (0203)
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Москва вспомнила Бориса Немцова
В российских городах прошли акции памяти убитого сопредседателя ПАРНАСа
На акцию в Москве вышли, по данным МВД, 10,5 тыс. человек, по подсчетам «Белого счетчика» — 22,3 тыс. человек. Участники прошли по центру города от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как все начиналось

В Москве 29 февраля состоялся марш памяти Бориса Немцова. Участники шествия прошли от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, а затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом.

В марше приняли участие 10,5 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД Москвы. В организации «Белый счетчик» отметили, что через рамки металлоискателей прошли 22,3 тыс. человек, еще 200 человек не пропустили, из-за того что они «опоздали» на акцию. Это в два раза больше, чем годом ранее: тогда на марш пропустили 10,8 тыс. человек.

Полицейские перед началом шествия через мегафоны предупреждали о том, что участники марша по закону не имеют права скрывать свои лица, в том числе используя маски.

Из-за марша было перекрыто движение по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по проспекту Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца.

В организации шествия приняли участие партии «Яблоко» и ПАРНАС, движение «Солидарность» и другие оппозиционные объединения. Вели колонну муниципальный депутат Илья Яшин, председатель ПАРНАС Михаил Касьянов, журналист Владимир Кара-Мурза, глава незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и другие. В мероприятии также приняли участие председатель «Яблока» Николай Рыбаков и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Российский политик, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, вице-премьер России в 1997–1998 годах Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима приговорили бывшего военнослужащего чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Кроме того, сроки получили принимавшие участие в подготовке преступления братья Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Как прошел марш

Марш прошел под лозунгами «Заказчик убийства должен сидеть», «Путина в отставку», «Нет государственному террору» и др. Участники шествия выкрикивали лозунги, требуя отставки властей, расследования убийства Немцова и уголовного преследования главы Чечни Рамзана Кадырова.

Участники марша принесли на мероприятие транспаранты с призывами прекратить дело «Сети», отпустить на свободу сестер Хачатурян и фигурантов «московского дела», не менять Конституцию.

Акция прошла без нарушений и провокаций, хотя на входе у рамок участников марша встречали активисты движения SERB, которые уговаривали их не посещать мероприятие. Колонна двигалась медленно, останавливаясь каждые 10–15 минут. При повороте на проспект Сахарова Яшин попросил участников остановиться и почтить минутой молчания память Бориса Немцова.

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20 февраля оргкомитет марша Немцова, состоящий из оппозиционных объединений, решил подать заявку московским властям на проведение политического шествия 29 февраля. По словам главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина, акция должна быть направлена против «узурпации власти» в России и «политической реформы».

Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Акции в память о Немцове прошли также и в других крупных российских городах. Так, в Екатеринбурге на марш вышли около 300 человек, сообщает «Екатеринбург Онлайн». В казанском парке Тинчурина в митинге приняли участие порядка 100 человек, пишет «Казанский репортер». В центре Новосибирска память Немцова почтили около 50 человек, сообщает «Новосибирск Онлайн». В Петербурге акция, по данным ГУ МВД, собрала тысячу человек.

Авторы: Анастасия Курносова, Евгения Кузнецова.
Теги: Борис Немцов , марш , Москва
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