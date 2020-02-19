Новые гарантии для гаранта

В Госдуму внесены новые поправки к законопроекту об изменении Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции подготовила новые поправки ко второму чтению законопроекта. Что предлагается зафиксировать в Конституции и как это скажется на статусе президента и премьера, разбирался РБК

Андрей Клишас и Павел Крашенинников (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Новую серию возможных поправок в Конституцию внесли во вторник на рассмотрение профильного комитета Госдумы депутаты и сенаторы, в числе которых соруководители рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит эти поправки в среду и с большой вероятностью рекомендует их к принятию во втором чтении, пояснил РБК собеседник, близкий к обсуждению.

Приравняли к импичменту

Парламентарии предлагают конституционно закрепить норму о неприкосновенности бывших президентов России. В новой статье Основного закона предлагается указать, что президент, прекративший исполнение своих обязанностей, обладает неприкосновенностью. Сейчас неприкосновенность бывших президентов закреплена в федеральном законе от 2001 года.

Другие гарантии экс-президентам могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом, пояснил Крашенинников. Процедуру лишения экс-президента неприкосновенности авторы поправок предлагают сделать аналогичной процедуре импичмента, описанной в ст. 93 Конституции.

«Если это будет вынесено на второе чтение, то станет одним из пунктов, который будет вынесен на всенародное голосование», — ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос, нужна ли Владимиру Путину неприкосновенность.

Эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский считает, что данная поправка, если будет внесена, ничего не поменяет на практике. «Все урегулировано законом 2001 года», — полагает он.

По мнению Шаблинского, значительная часть обсуждаемых поправок «перетаскивается из действующих законов». «Это, на мой взгляд, неоправданное усложнение регулирования — на уровне Конституции надлежит закреплять самые общие и важные правила», — считает эксперт.

С Шаблинским не согласен Андрей Гольцблат, управляющий партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia), принимавший участие в качестве эксперта в работе Конституционной комиссии, в начале 1990-х работавшей над текстом Основного закона. «Исторические события могут развиваться по непредсказуемому сценарию, примеров тому очень много. Понятно, что конституционное закрепление усилит эту норму, так как Конституция — Основной закон и обладает высшей юридической силой, ее сложнее поменять, чем федеральный закон», — объясняет юрист.

Политолог Алексей Макаркин объясняет необходимость этой нормы желанием повысить уровень гарантий руководству страны, так как новые руководители нередко пересматривают деятельность предшественников.

Первый указ Путина Указ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» был подписан 31 декабря 1999 года, он стал первым для Владимира Путина на посту и.о. президента. Критики указа высказывали мнение, что таким образом власть намерена обезопасить Бориса Ельцина и его семью. «Главная нелепость: будто указ — это сделка между Ельциным и Путиным. Он мне дает неприкосновенность, а я ему за это освобождаю раньше времени Кремль», — ответил тогда на критику Борис Ельцин. Вскоре указ был заменен законом, принятым Госдумой. Согласно закону экс-президента не могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру, если их проводят в рамках производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента. При этом в случае совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий его могут лишить неприкосновенности. Для этого председатель Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совет Федерации, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Новая система власти

Парламентарии предлагают пересмотреть также конституционные положения о полномочиях президента и премьера. В частности, оговорить, что «президент осуществляет общее руководство правительством», а «председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий».

До этого президент формально не входил ни в одну ветвь власти, теперь же он становится фактически элементом исполнительной власти, отмечает бывший сенатор, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, называя поправки «концептуальным изменением всей конструкции власти». «Путин вместо концепции разделения властей предлагает концепцию переплетения властей в единой и неделимой государственной власти», — говорит юрист.

Данная поправка кардинально меняет конституционную роль президента, считает бывший премьер-министр Михаил Касьянов: «Это передача полномочий исполнительной власти от правительства к президенту». Президент становится главой исполнительной власти, а роль премьера понижается — он становится заместителем президента по социально-экономическим вопросам, рассуждает бывший глава правительства.

Также в Основном законе впервые сформулируют полномочия Совета безопасности и администрации президента. Рабочая группа предлагает указать в Конституции, что президент формирует Совбез «в целях содействия главе государства в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз», а также прописать полномочия администрации президента — «обеспечение осуществления главой государства его полномочий».

Какие еще поправки в Конституцию предлагает рабочая группа: Прописать, что президент вправе (но не обязан) распустить Госдуму и назначить новые выборы в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатур премьера, а также в случае, если после трехкратного отклонения кандидатур министров более трети должностей членов правительства останутся вакантными. В этом случае президент вправе назначить предложенные премьером кандидатуры.

Установить, что «президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».

Указать, что президент представляет кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты — Совфеду, а зампреда Счетной палаты — Госдуме.

Закрепить, что президент вносит в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателей Конституционного и Верховных судов, кассационных и апелляционных судов, их заместителей и судей.

Указать, что президент назначает генпрокурора, его заместителей, региональных прокуроров, приравненных к ним прокуроров на должность после консультаций с Совфедом и освобождает от должности. Увольняет прокуроров президент. Сейчас назначает и увольняет генпрокурора верхняя палата по представлению президента.

Вводится запрет для премьера, членов правительства и иных руководителей федеральных органов исполнительной власти иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

За правительством закрепляются новые полномочия, в частности, по обеспечению единой госполитики в области поддержки семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; господдержке научно-технологического развития страны, охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны и обеспечению выполнения нацпроектов и федеральных программ.

Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения в ходе послания Федеральному собранию в середине января. В частности, он анонсировал такие предложения, которые впоследствии внес в Думу, как закрепление роли и статуса Госсовета, расширение полномочий Думы и Совета Федерации, индексация социальных выплат и закрепление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Поправки рассматриваются единым пакетом и уже прошли первое чтение в Госдуме. Сбор поправок ко второму чтению продлен до 2 марта. Планируется, что после того как документ будет одобрен обеими палатами и утвержден как минимум двумя третями законодательных собраний субъектов Федерации, он будет вынесен на общенародное голосование. В случае положительного результата закон будет подписан президентом, поясняли в рабочей группе.

Источники РБК рассказывали, что в качестве основной даты голосования по поправкам Кремль рассматривает среду, 22 апреля. Путин поддержал идею провести голосование по Конституции в будний день, который сделают выходным.