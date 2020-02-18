Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 13:32
ВЦИОМ назвал долю считающих себя добрыми россиян Общество, 13:31 Аваков предложил принять «закон о коллаборантах» до выборов в Донбассе Политика, 13:27 В Кремле выразили надежду на прояснение деталей столкновений в Донбассе Политика, 13:21 В Кремле не стали комментировать решение суда о выплатах по делу ЮКОСа Общество, 13:12 Без затрат и усилий. Как организовать прием криптовалюты в своем бизнесе Крипто, 13:10 Кремль заявил об отсутствии позиции по неприкосновенности экс-президентов Политика, 13:06 Tinder для поиска жилья: как PropTech-сервисы работают с клиентами Pro, 13:05 УЕФА показал мяч для плей-офф и финала Лиги чемпионов Спорт, 13:03 В Бангкоке во время стрельбы в торговом центре погиб один человек Общество, 12:59 В Буденновске СК завел дело против выбросившей ребенка из окна девушки Общество, 12:57 Гонщик Райан Ньюман попал в аварию на финише Daytona 500 Спорт, 12:55 Минюст пообещал оспорить решение суда в Гааге по ЮКОСу Политика, 12:51 Суд в Нидерландах восстановил компенсацию акционерам ЮКОСа на $50 млрд Общество, 12:37 Трутнев заявил об отставании России на шельфе по сравнению с «соседями» Политика, 12:32
Политика ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии позиции по неприкосновенности экс-президентов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Кремле пока нет позиции по предложению внести в Конституцию норму о неприкосновенности бывших глав государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«До того, как список предложений не конкретизирован, наверное, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать», — сказал он. Песков добавил, что также нет какой-либо позиции по этому вопросу, о которой заявлял Владимир Путин.

По его словам, рабочая группа по внесению поправок в Конституцию отбирает те предложения, которые могут быть внесены в качестве поправок или которые можно реализовать другими актами.

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
Политика

«И если это будет вынесено на второе чтение, то станет одним из пунктов, который будет вынесен на всенародное голосование», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции Павел Крашенинников заявил, что в основной закон предложили внести пункт о неприкосновенности бывших президентов.

Поправку предложила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. По ее словам, неприкосновенность после окончания полномочий главы государства станет «конституционной гарантией независимости» его деятельности на посту президента.

В настоящее время неприкосновенность экс-президента закреплена федеральным законом от 2001 года. Бывшего главу государства не могут привлечь к ответственности за деятельность во время президентства, а также подвергать обыскам, допросам, досмотрам и арестовывать при расследований дел, связанных с периодом исполнения полномочий президента.

В случае совершения бывшим президентом тяжкого преступления его могут лишить неприкосновенности. Согласие на это должны дать Госдума и Совет Федерации.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, неприкосновенность
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
Политика
Госдума лишила депутата неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter