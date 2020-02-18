Кремль заявил об отсутствии позиции по неприкосновенности экс-президентов

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В Кремле пока нет позиции по предложению внести в Конституцию норму о неприкосновенности бывших глав государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«До того, как список предложений не конкретизирован, наверное, вряд ли нам стоит какую-то позицию формулировать», — сказал он. Песков добавил, что также нет какой-либо позиции по этому вопросу, о которой заявлял Владимир Путин.

По его словам, рабочая группа по внесению поправок в Конституцию отбирает те предложения, которые могут быть внесены в качестве поправок или которые можно реализовать другими актами.

«И если это будет вынесено на второе чтение, то станет одним из пунктов, который будет вынесен на всенародное голосование», — добавил пресс-секретарь.