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Поправки в Конституцию ,  
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Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Сейчас неприкосновенность бывших президентов закреплена в федеральном законе. В рабочей группе по Конституции предлагают внести такой пункт и в основной документ
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В рабочей группе по подготовке предложений по изменению Конституции сообщили, что в основной документ предлагается внести пункт о неприкосновенности экс-президентов, передает «РИА Новости».

По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова, такая поправка существует. Он добавил, что другие гарантии могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом.

С данной инициативой выступила Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России. «Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — сказала она.

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Лахова отметила, что именно неприкосновенность действующего президента, закрепленная в ст. 91 Конституции, позволяет главе государства принимать все меры по охране суверенитета страны.

Закрепление неприкосновенности после истечения полномочий — это «конституционная гарантия независимости» его деятельности во время исполнения обязанностей главы государства, добавила она.

Сейчас неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплена принятым в 2001 году федеральным законом. Его не могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотра, если их проводят в рамках производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента.

При этом в случае совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий его могут лишить неприкосновенности. Для этого председатель Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совфед, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.

Президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения в ходе своего послания Федеральному собранию в середине января. Среди его предложений: закрепление роли и статуса Госсовета, расширение полномочий Думы и Совфеда, а также индексация социальных выплат и закрепление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Законопроект об изменении основного документа уже прошел первое чтение в Госдуме. Сбор поправок ко второму чтению продлен до 2 марта.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Конституция, неприкосновенность
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