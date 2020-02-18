Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Сейчас неприкосновенность бывших президентов закреплена в федеральном законе. В рабочей группе по Конституции предлагают внести такой пункт и в основной документ

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В рабочей группе по подготовке предложений по изменению Конституции сообщили, что в основной документ предлагается внести пункт о неприкосновенности экс-президентов, передает «РИА Новости».

По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенинникова, такая поправка существует. Он добавил, что другие гарантии могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом.

С данной инициативой выступила Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России. «Предлагается закрепить, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — сказала она.

Лахова отметила, что именно неприкосновенность действующего президента, закрепленная в ст. 91 Конституции, позволяет главе государства принимать все меры по охране суверенитета страны.