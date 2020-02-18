Путин согласился обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций Думы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с руководителями думских фракций, чтобы обсудить их предложения по поправкам в Конституцию страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Провести такую встречу предложил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, руководители четырех фракций могли бы встретиться с главой государства, чтобы обсудить предложения по поправкам в Основной закон.

«Договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», — ответил Путин.

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