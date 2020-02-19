Попутный газ остался без налога

В правительстве одобрили меры по поддержке нефтехимической отрасли

Новый куратор топливно-энергетического комплекса в правительстве вице-премьер Юрий Борисов поддержал пакет стимулов для развития нефтегазохимии. Новые налоги за эту поддержку правительство вводить не будет

Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Вице-премьер Юрий Борисов, который с конца января 2020 года кроме оборонного комплекса стал курировать в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и промышленности, 6 февраля одобрил пакет стимулирующих мер для развития нефтегазохимических проектов. Об этом говорится в протоколе совещания у чиновника. У РБК есть копия документа, решения в протоколе подтвердил федеральный чиновник.

Представители Борисова и профильного Минэнерго не ответили на запросы РБК. Вопросы про протокол вице-премьера нужно адресовать в его секретариат, а по поводу законопроекта — Минэнерго, сказал РБК представитель Минфина.

Какую поддержку получит нефтегазохимия

Законопроект о поддержке нефтегазохимии Минэнерго должно направить в правительство до четверга, 20 февраля. Документ предоставляет льготы для используемого в отрасли сырья. В частности, речь идет об обратном акцизе — вычете из стоимости этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

В конце 2019 года прежний куратор ТЭК Дмитрий Козак поручил Минфину, Минэнерго и другим профильным ведомствам внести предложения о создании льготных налоговых условий для переработчиков этана и СУГ. Предполагалось, что такие компании получат вычеты в размере 9 тыс. руб. на тонну этана с начала 2022 года, а для СУГ они будут увеличиваться с 4,5 тыс. руб. с 1 января 2022 года до 7,5 тыс. руб. за тонну с 1 января 2026 года. Льготы смогут получить только новые предприятия или те, кто инвестирует в существующие мощности свыше 65 млрд руб. Борисов поддержал эти предложения, следует из протокола совещания от 6 февраля.

Первоначально льготы для нефтегазохимии предполагалось финансировать за счет введения НДПИ на попутный нефтяной газ. Но в протоколе по итогам совещания у Борисова указано: «Считать, что принятие законопроекта не повлечет увеличения существующих налогов и сборов, а также введения новых налогов и сборов».

Какие проекты претендуют на льготы

Речь идет о поддержке заводов, которые в качестве сырья используют этан и СУГ. Это в первую очередь два крупных проекта — «Амурский газохимический комплекс» (ГХК), который планирует построить компания «Сибур», крупнейшие акционеры которой — глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко, и Балтийский газохимический завод в Усть-Луге «Русгаздобычи». «Русгаздобыча» принадлежит Артему Оболенскому, председателю совета директоров СМП Банка (подконтролен Аркадию и Борису Ротенбергам). На льготы может претендовать и газохимический проект Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте.

Глава «Сибура» Дмитрий Конов предупреждал, что из-за затянувшейся дискуссии о поддержке сырья для нефтегазохимии компания может не успеть запустить Амурский ГХК вовремя. Ввод завода намечен на 2024 год и синхронизирован с запуском четвертой линии Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Для того чтобы успеть к этому сроку, компания должна была принять окончательное инвестиционное решение по проекту до конца 2019 года. «Сибур» ждал решения правительства о поддержке, потому что от него зависит конфигурация газохимического комплекса — будет он работать только на этане и тогда обойдется примерно в $8 млрд, или же при использовании и этана, и СУГ объем производства вырастет, а с ним и необходимые инвестиции, которые могут составить $11 млрд.

Во вторник, 18 февраля, Конов сказал журналистам: «Неприятно, что решение затягивается, потому что это усложняет работу по проекту». Но заверил, что срок запуска завода не изменится.

«Введение обратного акциза окажет позитивное воздействие на развитие отрасли в целом и всех участников, планирующих масштабные инвестиции в газохимические мощности, в частности в проект «Балтийского химического комплекса», — сказал представитель «Русгаздобычи».

Почему нефтегазохимия просит льготы у правительства Нефтегазохимические компании давно просят правительство уравнять позиции предприятий, которые перерабатывают нафту, этан и СУГ. Переработчики нафты получили обратный акциз еще в 2015 году. По оценкам «Сибура», это дало им скидку к цене этана 12 тыс. руб. на тонну и 8 тыс. руб на тонну к цене СУГ. Использование разного сырья ставит заводы в неравные условия. Крупнейший переработчик нафты в России — «Нижнекамскнефтехим» группы ТАИФ, напоминает директор практики «Газ и Химия» Vygon Consalting Дмитрий Акишин. Другие крупные предприятия — заводы «Сибура» и «Роснефти», указывает он. В случае запуска всех заявленных крупных нефтехимических проектов инвесторы смогут ежегодно получать до 58 млрд руб. налоговых вычетов на этан и 25 млрд руб. на СУГ (с 2026 года), оценивал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. В случае запуска всех заявленных крупных нефтехимических проектов инвесторы смогут ежегодно получать до 58 млрд руб. налоговых вычетов на этан и 25 млрд руб. на СУГ (с 2026 года), оценивал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

Почему Борисов выступил против нового налога

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли. Ведомство предложило ввести налог еще летом 2019 года, чтобы компенсировать бюджету выпадающие доходы от льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти» (600 млрд руб. за десять лет). Но уже осенью Козак решил, что деньги от НДПИ на ПНГ пойдут на компенсацию вычета по СУГ.

Против введения НДПИ на ПНГ высказались малые и крупные нефтяные компании, а также «Сибур». В 2026 году новый налог обошелся бы нефтяникам в 13,4 млрд руб (исходя из объема добычи ПНГ в 2019 году). Часть этих затрат компании могли переложить на «Сибур» (покупает на рынке около 23 млрд куб. м ПНГ, или около четверти всего производства), говорили аналитики.

Особенно сильно введение налога на ПНГ ударило бы по бизнесу средних и малых компаний, предупреждала глава «Ассонефти» (объединяет независимые нефтяные компании) Елена Корзун. Они не могут утилизировать попутный газ и вынуждены сжигать или закачивать его в пласт, а значит, им придется несколько раз платить НДПИ за «многоразовую» добычу попутного нефтяного газа. Спрос на разработку малых и мельчайших месторождений (с объемом запасов 10–15 млн т) новый налог «убьет», заключала Корзун.

В конце декабря Козак все-таки поменял решение и отказался вводить налог на ПНГ для компенсации вычетов переработчикам СУГ, рассказали РБК два федеральных чиновника и подтвердил человек, близкий к одной из нефтехимических компаний. Минфин воспользовался сменой курирующего вице-премьера и вновь поднял дискуссию об НДПИ на ПНГ в этом году, рассказывают два из них. Но в итоге Борисов поддержал решение своего предшественника, указали источники РБК.