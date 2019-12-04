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Власти предоставят льготы на сырье для нового завода «Сибура» за $11 млрд
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Власти решили компенсировать акциз на этан и сжиженный углеводородный газ, необходимые как сырье для Амурского газохимического комплекса. Без этих льгот «Сибур» был не готов строить расширенный вариант предприятия за $11 млрд
Дмитрий Козак (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минфину, Минэнерго и другим профильным ведомствам до 6 декабря внести в правительство законопроект о создании льготных налоговых условий для переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в нефтегазохимическую продукцию. Козак предлагает стимулировать нефтегазохимические заводы за счет введения налоговых вычетов из акцизов (обратных акцизов) на этан и СУГ.

Об этом свидетельствует протокол по итогам совещания у Козака, которое состоялось 29 ноября, его подлинность РБК подтвердил источник, близкий к одному из участников. Представитель вице-премьера отказался от комментариев.

О введении обратного акциза на СУГ правительство просила крупнейшая в Восточной Европе нефтехимическая компания «Сибур», которая до конца 2019 года должна принять инвестиционное решение о строительстве Амурского газохимического комплекса и уже предварительно договорилась о закупке сырья у «Газпрома». Компания рассматривала две конфигурации этого предприятия — производство 1,5 млн т полиэтилена ежегодно только на этане в качестве сырья с инвестициями около $8 млрд, так как власти уже принципиально одобрили введение обратного акциза на этан, и расширенную конфигурацию на этане и СУГ с инвестициями в $11 млрд.

Расширенная конфигурация проекта предусматривает строительство крупнейшего в мире нефтехимического завода мощностью 2,7 млн т полиэтилена и полипропилена в год. «Есть вероятность, что если не будет определенности по отрицательным акцизам на СУГ, мы примем решение только по этановой конфигурации Амурского ГХК», — говорил в интервью РБК глава «Сибура» Дмитрий Конов.

Главным противником введения обратного акциза выступал Минфин. Руководитель департамента по налоговой и таможенной политике ведомства Алексей Сазанов 28 ноября заявил, что в правительстве не идет серьезного обсуждения этих льгот. «Все упирается в источники компенсации выпадающих доходов. Там есть большие действующие проекты, в первую очередь «Запсибнефтехим» (проект «Сибура» в Тобольске, строительство завершилось весной 2019 года. — РБК), и пока по ним источники компенсации не определены, серьезного обсуждения [введения обратного акциза на СУГ] не ведется», — сказал он.

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Комментируя заявление Конова о необходимости достигнуть определенности для принятия инвестрешения, Сазанов сказал: «Вполне допускаю, но финансировать стройку «Сибура» за счет государства мы тоже не намерены». РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Законопроект, который профильные ведомства должны вынести в правительство по поручению Козака, не касается действующих заводов; он предполагает, что обратный акциз на этан и СУГ компании получат только в том случае, если запустят новые нефтехимические производства после 1 января 2022 года или возьмут на себя обязательства инвестировать не менее 65 млрд руб. в модернизацию мощностей по переработке этих видов сырья, которые будут введены в эксплуатацию с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года. Льготой на СУГ также можно будет воспользоваться при его использовании в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ).

Ставка акциза, а следовательно и отрицательного акциза на этан составит 9 тыс. руб. за 1 т, а для СУГ будет увеличиваться с 4,5 тыс. руб. с 1 января 2022 года до 7,5 тыс. руб. за 1 т с 1 января 2026 года, говорится в протоколе по итогам совещания.

Запуск Амурского газохимического комплекса «Сибура» укладывается в эти сроки — основная стройка придется на 2020–2024 годы, говорил в интервью РБК Конов. Обратный акциз на СУГ принципиален также еще для двух крупных проектов, которые должны быть запущены после 2023–2024 годов: химического комплекса «Русгаздобычи» Артема Оболенского в Усть-Луге (3 млн т полимеров в год) и Иркутского завода полимеров Иркутской нефтяной компании.

Выплаты отрицательного акциза на этан в случае ввода всех этих нефтехимических проектов могут достигать 58 млрд руб. ежегодно, подсчитал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Выплаты обратного акциза на СУГ могут составить около 7 млрд руб. в 2022 году, а с 2026 года из-за роста ставки акциза и ввода новых нефтехимических мощностей сумма может возрасти до 25 млрд руб., отметил он. По словам эксперта, господдержка может увеличиться, если для производств, запущенных до 2022 года, будут заключены соглашения о модернизации.

Козак поручил профильным ведомства в финансово-экономическом обосновании к законопроекту предусмотреть оценку влияния льгот, в том числе с учетом «мультипликативного эффекта для налоговых поступлений в бюджет от выработки продуктов с высокой добавленной стоимостью».

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Алина Фадеева
Теги: «Сибур», льготы
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