Власти предоставят льготы на сырье для нового завода «Сибура» за $11 млрд

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Власти решили компенсировать акциз на этан и сжиженный углеводородный газ, необходимые как сырье для Амурского газохимического комплекса. Без этих льгот «Сибур» был не готов строить расширенный вариант предприятия за $11 млрд

Дмитрий Козак (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минфину, Минэнерго и другим профильным ведомствам до 6 декабря внести в правительство законопроект о создании льготных налоговых условий для переработчиков этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в нефтегазохимическую продукцию. Козак предлагает стимулировать нефтегазохимические заводы за счет введения налоговых вычетов из акцизов (обратных акцизов) на этан и СУГ.

Об этом свидетельствует протокол по итогам совещания у Козака, которое состоялось 29 ноября, его подлинность РБК подтвердил источник, близкий к одному из участников. Представитель вице-премьера отказался от комментариев.

О введении обратного акциза на СУГ правительство просила крупнейшая в Восточной Европе нефтехимическая компания «Сибур», которая до конца 2019 года должна принять инвестиционное решение о строительстве Амурского газохимического комплекса и уже предварительно договорилась о закупке сырья у «Газпрома». Компания рассматривала две конфигурации этого предприятия — производство 1,5 млн т полиэтилена ежегодно только на этане в качестве сырья с инвестициями около $8 млрд, так как власти уже принципиально одобрили введение обратного акциза на этан, и расширенную конфигурацию на этане и СУГ с инвестициями в $11 млрд.

Расширенная конфигурация проекта предусматривает строительство крупнейшего в мире нефтехимического завода мощностью 2,7 млн т полиэтилена и полипропилена в год. «Есть вероятность, что если не будет определенности по отрицательным акцизам на СУГ, мы примем решение только по этановой конфигурации Амурского ГХК», — говорил в интервью РБК глава «Сибура» Дмитрий Конов.

Главным противником введения обратного акциза выступал Минфин. Руководитель департамента по налоговой и таможенной политике ведомства Алексей Сазанов 28 ноября заявил, что в правительстве не идет серьезного обсуждения этих льгот. «Все упирается в источники компенсации выпадающих доходов. Там есть большие действующие проекты, в первую очередь «Запсибнефтехим» (проект «Сибура» в Тобольске, строительство завершилось весной 2019 года. — РБК), и пока по ним источники компенсации не определены, серьезного обсуждения [введения обратного акциза на СУГ] не ведется», — сказал он.