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Правительство введет налог на попутный нефтяной газ с 2022 года
Власти решили ввести налог на попутный нефтяной газ, он ранее вызвал критику «Сибура» и нефтяников. Теперь собранные таким образом деньги пойдут на поддержку газохимии, а не Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти»

Правительство введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ) с 2022 года в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м, с последующим увеличением: с 2024 года — 100 руб., с 2026 года — 150 руб. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 29 ноября. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из участников совещания.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2022 года нефтяники будут платить 4,5 млрд руб. в год, с 2024-ого — 9 млрд руб. в год, с 2026-ого — 13,4 млрд руб. в год.

Утвержденная ставка НДПИ намного меньше первоначального плана Минфина, ранее министерство предлагало установить ее на уровне 385 руб. на 1 тыс. куб. м или 34 млрд руб в год. Этот вариант вызвал резкую критику крупнейшей в Восточной Европе нефтехимческой компании «Сибур» и нефтяных компаний. Введение нового налога идет «вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта», указывал тогда представитель «Сибура».

Представитель Козака отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Сибура».

На что пойдут деньги от нового налога

Изменилась, по сравнению с изначальной концепцией Минфина, и логика введения налога. Если раньше министерство хотело с помощью налога на ПНГ компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот на Приобском месторождении «Роснефти» и «Газпром нефти», то теперь вырученные деньги будут направляться на поддержку нефтегазохимии, следует из протокола совещания.

Правительство давно обсуждает введение налоговых вычетов на этан и СУГи (сжиженные углеводородные газы), которые используют химические компании в качестве сырья. Раньше в качестве источника для финансовой поддержки газохимии правительство обсуждало вариант повышения экспортных пошлин на СУГи. Теперь будет введен налог на ПНГ, «имея ввиду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ», указано в документе.

С 2022 года переработчики этана и СУГов смогут получить налоговые вычеты: на этан — 9 тыс руб. на тонну сырья, на СУГи — от 4,5 тыс руб. за тонну с постепенным ростом до 7,5 тыс руб. на тонну с 2026 года. При этом компании смогут претендовать на льготы только на сырье для новых предприятий, введенных с 1 января 2022 года, или в том случае, если инвесторы обязуются вложить не менее 65 млрд руб. в модернизацию заводов.

Приобское без решения

О компенсации выпадающих доходов бюджета от льгот для Приобского в протоколе не сказано. Решение пока не принято, сказал РБК источник, близкий к правительству.

Президент Владимир Путин еще летом одобрил новые льготы для Приобского месторождения стоимостью в 600 млрд руб за 10 лет. Но Минфин заявил, что не может допустить таких выпадающих доходов бюджета и повысит налоги, а именно введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ. Это единственное полезное ископаемое, которое не облагается рентой, а это недопустимо, заявили тогда в Минфине. Минэнерго и «Роснефть» настаивали, что налоговые стимулы для Приобского окупятся и так за счет роста добычи на месторождении и соответственно налогов. Старший вице-президент «Роснефти» Павел Федоров обещал государству дополнительные налоги в 660 млрд руб. и дивиденды в 120 млрд руб. только со стороны «Роснефти».

В случае запуска всех заявленных крупных нефтехимических проектов инвесторы смогут получать до 58 млрд руб. налоговых вычетов на этан ежегодно, подсчитал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Производители СУГов в 2022 году могут получить около 7 млрд руб., а с 2026 года из-за роста ставки акциза и ввода новых нефтехимических мощностей эта сумма может возрасти до 25 млрд руб. в год, говорит аналитик. По его словам, выплаты акциза как по СУГ, так и по этану могут еще увеличиться, если будут заключены соглашения о модернизации производств.

Попутный нефтяной газ — побочный продукт добычи нефти, примерно половину объема которого нефтяники направляют на переработку и газохимию, в том числе около 23 млрд куб. м в год — продают «Сибуру» в качестве сырья. Выходит, что за счет добычи нефтяники частично будут субсидировать газохимию, отмечает аналитик АКРА Василий Танурков. Такое решение выглядит логичным: во-первых, это небольшой рост налоговой нагрузки для добычи, во-вторых, газохимия приносит больший эффект для бизнеса с точки зрения создания добавленной стоимости, считает собеседник РБК.

Налоговые изменения будут стимулировать нефтяников на развитие собственных нефте и-газохимических проектов, указывает Танурков. Компании уже развивают нефтехимию: с одной стороны, им сложно серьезно нарастить добычу с учетом сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК, с другой — темпы роста спроса на нефть замедляются, пик придется на 2030-2040 годы, а после этого главным драйвером роста спроса на нефть будут нефтехимические предприятия, заключает он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: роснефть, Антон Силуанов, Дмитрий Козак, минфин, газпром нефть, «Сибур»
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