Правительство введет налог на попутный нефтяной газ с 2022 года

На что пойдут деньги от нового налога
Изменилась, по сравнению с изначальной концепцией Минфина, и логика введения налога. Если раньше министерство хотело с помощью налога на ПНГ компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот на Приобском месторождении «Роснефти» и «Газпром нефти», то теперь вырученные деньги будут направляться на поддержку нефтегазохимии, следует из протокола совещания.
Правительство давно обсуждает введение налоговых вычетов на этан и СУГи (сжиженные углеводородные газы), которые используют химические компании в качестве сырья. Раньше в качестве источника для финансовой поддержки газохимии правительство обсуждало вариант повышения экспортных пошлин на СУГи. Теперь будет введен налог на ПНГ, «имея ввиду отказ от изменения таможенной пошлины на СУГ», указано в документе.
С 2022 года переработчики этана и СУГов смогут получить налоговые вычеты: на этан — 9 тыс руб. на тонну сырья, на СУГи — от 4,5 тыс руб. за тонну с постепенным ростом до 7,5 тыс руб. на тонну с 2026 года. При этом компании смогут претендовать на льготы только на сырье для новых предприятий, введенных с 1 января 2022 года, или в том случае, если инвесторы обязуются вложить не менее 65 млрд руб. в модернизацию заводов.
О компенсации выпадающих доходов бюджета от льгот для Приобского в протоколе не сказано. Решение пока не принято, сказал РБК источник, близкий к правительству.
Президент Владимир Путин еще летом одобрил новые льготы для Приобского месторождения стоимостью в 600 млрд руб за 10 лет. Но Минфин заявил, что не может допустить таких выпадающих доходов бюджета и повысит налоги, а именно введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ. Это единственное полезное ископаемое, которое не облагается рентой, а это недопустимо, заявили тогда в Минфине. Минэнерго и «Роснефть» настаивали, что налоговые стимулы для Приобского окупятся и так за счет роста добычи на месторождении и соответственно налогов. Старший вице-президент «Роснефти» Павел Федоров обещал государству дополнительные налоги в 660 млрд руб. и дивиденды в 120 млрд руб. только со стороны «Роснефти».
В случае запуска всех заявленных крупных нефтехимических проектов инвесторы смогут получать до 58 млрд руб. налоговых вычетов на этан ежегодно, подсчитал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Производители СУГов в 2022 году могут получить около 7 млрд руб., а с 2026 года из-за роста ставки акциза и ввода новых нефтехимических мощностей эта сумма может возрасти до 25 млрд руб. в год, говорит аналитик. По его словам, выплаты акциза как по СУГ, так и по этану могут еще увеличиться, если будут заключены соглашения о модернизации производств.
Попутный нефтяной газ — побочный продукт добычи нефти, примерно половину объема которого нефтяники направляют на переработку и газохимию, в том числе около 23 млрд куб. м в год — продают «Сибуру» в качестве сырья. Выходит, что за счет добычи нефтяники частично будут субсидировать газохимию, отмечает аналитик АКРА Василий Танурков. Такое решение выглядит логичным: во-первых, это небольшой рост налоговой нагрузки для добычи, во-вторых, газохимия приносит больший эффект для бизнеса с точки зрения создания добавленной стоимости, считает собеседник РБК.
Налоговые изменения будут стимулировать нефтяников на развитие собственных нефте и-газохимических проектов, указывает Танурков. Компании уже развивают нефтехимию: с одной стороны, им сложно серьезно нарастить добычу с учетом сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК, с другой — темпы роста спроса на нефть замедляются, пик придется на 2030-2040 годы, а после этого главным драйвером роста спроса на нефть будут нефтехимические предприятия, заключает он.