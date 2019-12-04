Правительство введет налог на попутный нефтяной газ с 2022 года

Власти решили ввести налог на попутный нефтяной газ, он ранее вызвал критику «Сибура» и нефтяников. Теперь собранные таким образом деньги пойдут на поддержку газохимии, а не Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти»

Правительство введет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ) с 2022 года в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м, с последующим увеличением: с 2024 года — 100 руб., с 2026 года — 150 руб. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося 29 ноября. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из участников совещания.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2022 года нефтяники будут платить 4,5 млрд руб. в год, с 2024-ого — 9 млрд руб. в год, с 2026-ого — 13,4 млрд руб. в год.

Утвержденная ставка НДПИ намного меньше первоначального плана Минфина, ранее министерство предлагало установить ее на уровне 385 руб. на 1 тыс. куб. м или 34 млрд руб в год. Этот вариант вызвал резкую критику крупнейшей в Восточной Европе нефтехимческой компании «Сибур» и нефтяных компаний. Введение нового налога идет «вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта», указывал тогда представитель «Сибура».

Представитель Козака отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Сибура».