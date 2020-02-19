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Борис Титов запросил у военных 34 млрд
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Газета
Борис Титов запросил у военных 34 млрд
Газета № 013 (3180) (1902) Политика,
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Борис Титов запросил у военных 34 млрд
Бизнес-омбудсмен предложил Минобороны вернуть долги подрядчикам Спецстроя
Бизнес-омбудсмен пожаловался в Минобороны на невыплату военно-строительными управлениями долгов подрядчикам. Борис Титов предлагает решить вопрос по примеру урегулирования задолженности ОПК
Борис Титов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Долги на 34 млрд руб.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову из-за «множества неурегулированных невыплат» подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Письмо направлено 2 февраля, его копия есть у РБК. В аппарате бизнес-омбудсмена подтвердили отправку документа в Минобороны, в ведении которого находился Спецстрой, занимавшийся военными стройками.

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших «дочек» Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании «Пери» («дочка» немецкой PERI Group), «Воздухотехника» и «ЭЗОИС-Юг». Арбитражные суды в 2018–2019 годах постановили взыскать с различных военно-строительных управлений в пользу «Воздухотехники» более 28 млн руб., в пользу компании «ЭЗОИС-Юг» — более 97 млн руб., общая сумма претензий «Пери» — 300 млн руб. Однако деньги компаниям так и не поступили, сообщили РБК в аппарате бизнес-омбудсмена.

Пути погашения задолженности предприятиями не озвучиваются, подчеркивает в письме Титов. «Принимаемые меры со стороны Главной военной прокуратуры не приводят к погашению задолженности в полном объеме», — пишет он.

В разговоре с РБК Титов отметил, что Министерство обороны на словах старается содействовать разрешению ситуации. «Министерство ведет работу по оптимизации денежных средств этих предприятий. Даже даются поручения о погашении задолженности. Все в рамках законодательства, но предпринимателям от этого не легче — средства практически не поступают», — сказал он.

В связи с этим бизнес-омбудсмен предложил Цаликову проработать вопрос «в свете озвученных решений об урегулировании задолженности предприятий военно-промышленного комплекса на государственном уровне». В декабре 2019 года вице-премьер Юрий Борисов рассказал РБК, что обсуждается реструктуризацию долгов оборонной отрасли на 15 лет с применением пятилетних каникул с пониженной ставкой. Речь идет о долгах на 300–350 млрд руб., остальное (400–450 млрд) надо списывать, говорил Борисов.

РБК направил запрос в Минобороны.

Давние проблемы с субподрядчиками

В 2019 году Титов обращался к занимавшему тогда должность генпрокурора Юрию Чайке с просьбой начать проверку использования бюджетных денег, которые по госконтрактам получили предприятия, подчиненные Спецстрою.

Крупнейший должник — Главное военно-строительное управление (ГВСУ) № 14 — не выплатил контрагентам 7,8 млрд руб. (на эту сумму выдано 1698 исполнительных листов), указывал Титов. За ГВСУ № 12 числится задолженность на 3,33 млрд руб., за ГВСУ № 7 — 1,72 млрд руб., за ГВСУ № 8 — 650 млн руб. В ответ на обращение Генпрокуратура предложила проконтролировать выплаты по долгам Главной военной прокуратуре.

Спецстрой был создан в марте 1951 года и просуществовал 65 лет — в декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о его ликвидации. К этому времени долги Спецстроя достигали 210 млрд руб., отмечают в аппарате Титова. Генпрокуратура связывала ликвидацию агентства с хищениями при постройке важных государственных объектов, в том числе космодрома Восточный. В Министерстве обороны уточняли, что Спецстрой был ликвидирован из-за плохой организации работы с субподрядчиками.

Строительство Восточного, первого гражданского космодрома на территории России, начатое более восьми лет назад и не завершенное до сих пор, было одним из крупнейших проектов Спецстроя. Из-за нарушений при его реализации было возбуждено более сотни уголовных дел. В конце прошлого года президент Владимир Путин так прокомментировал ситуацию с Восточным: «Сто раз сказано было: работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует».

Всего Спецстрою до ликвидации принадлежало 19 предприятий (головная организация и 18 ФГУПов — ГВСУ), в которых числились около 37,6 тыс. человек. После реорганизации Минобороны переподчинило себе почти половину ГВСУ, которые продолжили заниматься строительством военных объектов. Остальные предприятия Спецстроя военные передали в ведение других ведомств и госкорпораций.

В конце 2019 года Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК), которая фактически станет преемником Спецстроя и единственным претендентом на освоение 1 трлн руб. из бюджета. «Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — объяснял РБК смысл этого решения заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он отмечал, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами министерства, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгения Кузнецова.
Теги: Минобороны , Борис Титов , Руслан Цаликов , Юрий Борисов , ОПК , «Спецстрой»
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