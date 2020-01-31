Рынок взвесил возможности Gram

Крупные компании проявляли интерес к криптовалюте Telegram

Сервисы Gett и Farfetch обсуждали с Telegram возможность оплаты с помощью криптовалюты Gram, следует из показаний сотрудников проекта Павла Дурова в Комиссии по ценным бумагам. Запуск платформы для Gram отложен из-за суда в США

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Онлайн-магазин Farfetch и агрегатор такси Gett интересовались возможностью внедрения оплаты с помощью Gram. Об этом говорится в стенограмме допроса вице-президента по развитию бизнеса Telegram Ильи Перекопского, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала 29 января, следует из системы раскрытия судебных документов (PACER).

Что хотели Farfetch и Gett

В стенограмме допроса Перекопского фигурирует название GetTaxi: оно использовалось агрегатором до 2015-го. Гендиректор GetTaxi (имя его не указано) прислал топ-менеджеру Telegram письмо, где сообщил, что компания планирует использовать Gram в качестве платежного средства, но только когда он будет легкодоступен, говорилось в документе. Перекопский не упоминает, когда именно было отправлено письмо, однако из протокола следует, что гендиректор сервиса такси общался с сотрудником Telegram осенью 2019 года. «Все ожидали запуска TON в октябре 2019 года, и я думаю, это письмо пришло после этого, потому что они хотели прояснить, чего им, вероятно, следует ожидать», — показал топ-менеджер.

Перекопский также сообщил, что представители Farfetch несколько раз назначали деловые встречи, однако они так и не состоялись из-за нехватки времени. По словам топ-менеджера Telegram, инвесторы рассказывали, что были и другие компании, которые «хотели сделать все возможное, чтобы помочь широкому распространению валюты». Конкретных названий он не привел.

Илья Перекопский (Фото: perekopsky / Instagram)

Представители самого Telegram не предпринимали активных действий для поиска потенциальных партнеров, поскольку считали их преждевременными, сказал на допросе в SEC Перекопский. По его словам, они не видели смысла встречаться с представителями компаний, пока не могли показать им технологию на практике. «Когда бы мы запустились и как минимум провели бы несколько тестов, тогда во встречах был бы смысл», — объяснил он.

В 2018 году компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Запуск TON должен был состояться до конца октября, однако SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск основной платформы был отложен на 30 апреля 2020 года. Суд назначен на 18–19 февраля 2020 года.

РБК направил запрос в Gett, Farfetch и Илье Перекопскому.

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Как компании планируют использовать Gram и TON

В меморандуме TON говорилось, что он сможет подтверждать миллионы транзакций в секунду и таким образом будет устранен недостаток подавляющего большинства существующих блокчейнов — низкая скорость совершения транзакций по сравнению с операциями, которые можно проводить через международные платежные системы. Создатели TON обещали интегрировать систему в разнообразные интернет-сервисы и осуществлять связанные с их работой платежи. «TON будет легко интегрироваться в сторонние мессенджеры и социальные сети, что сделает технологию блокчейн и распределенные сервисы наконец доступными обычным людям, а не только сообществу ранних пользователей криптовалют. Мы обеспечим пример такой интеграции в другой наш проект — мессенджер Telegram», — говорилось в документе.

Какие еще компании смогут использовать Gram в качестве оплаты, компания не называла. Однако летом 2018 года Telegram объявил о запуске Telegram Passport — единого способа верификации для сервисов, требующих идентификации клиентов. Верификация личности через Telegram Passport могла позволить компаниям, например, оплачивать счет или подписывать документы по аналогии с электронной подписью, объяснил РБК ведущий блокчейн-разработчик компании Meta.one Антон Буков. Первой платформой, которая использовала новую функцию, стала система электронных платежей ePayments.com. Ранее источник РБК, знакомый с планами Telegram, рассказывал, что в тестировании сервиса участвовала и платежная система QIWI. Каршеринговый сервис YouDrive также ввел регистрацию пользователей через Telegram Passport, сообщило издание «Трушеринг» в августе 2018 года.

Какие перспективы у криптовалюты как средства платежа

Возможность проведения платежей, правда, в обычной валюте, является одним из главных конкурентных преимуществ китайского мессенджера WeChat. Месячная аудитория этого сервиса составляла 1,15 млрд пользователей на конец третьего квартала прошлого года, по данным Statista.

Хотя большинство криптовалют не подходят для платежей из-за повышенной волатильности, использование Gram благодаря большой аудитории Telegram было бы выгодным для сервисов такси и онлайн-магазинов, говорит один из участников крипторынка. «Но при таком масштабе распространения, какой мог быть у токенов Gram, это угроза национальной валюте, поэтому оплата услуг и товаров токенами Gram для компаний — вопрос не спроса, а регуляторных ограничений», — отмечает собеседник РБК.

В России против использования криптовалют в качестве платежного средства и возможности обмена их на рубли неоднократно выступал Центробанк, предлагая держателям криптовалют обменивать их только за рубежом.

На оплату услуг и товаров криптовалютой в России нет прямого запрета, но нет и какого-либо подзаконного регулирования, напомнил советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. «Формально в России нет запрета на оплату товаров чем-то, кроме денег: например, бартерные сделки (обмен товара на товар) вполне легальны, а криптовалюту можно признать тем же товаром. Однако криптовалюта все еще находится в серой зоне — до сих пор не разработано правовое регулирование и, говоря глобально, до сих пор не принято политическое решение», — пояснил он.

По словам Янковского, компании могут вводить оплату криптовалютой, но из-за того, что она не стыкуется с антиотмывочным законодательством, можно получить проблемы с прокуратурой или Росфинмониторингом. Так, когда в 2017 году фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» объявил, что будет принимать к оплате биткоины, в прокуратуру вызвали основателя компании Бориса Акимова и попросили объяснить, как именно будет происходить процесс. Прокуратура не нашла нарушений, но вынесла предупреждение. Во многих странах понятие платежного средства шире, чем в России, платить криптовалютой за товары можно, например, в США, Японии, в крупнейших европейских странах, отметил Янковский.