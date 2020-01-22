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Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

Комиссия по ценным бумагам выдвинула новые обвинения в судебном споре с Telegram. В опубликованных документах также назван российский фонд, пытавшийся продать еще не выпущенную криптовалюту на японской бирже летом прошлого года
Фото: Павел Головкин / AP

Во вторник, 21 января, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала в системе раскрытия судебных документов (PACER) ответ на ранее поданное ходатайство Telegram об ускоренном судопроизводстве. Из него следует, что регулятор не согласен с Telegram насчет фактических обстоятельств дела. Это значит, что, скорее всего, ускоренного судопроизводства не состоится и процесс пройдет в обычном порядке, сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов, ознакомившийся с документами по просьбе РБК.

SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.

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В январе 2020 года руководство Telegram публично заявило, что компания и связанные с ней лица обещают не разрабатывать приложения или функции для TON или каким-либо другим образом участвовать в его развитии после запуска. Кроме того, оно не гарантирует создание некоммерческой организации TON Foundation, которая может заняться разработкой платформы после Telegram, интеграцию криптокошелька TON Wallet и возможность использования криптовалюты Gram в мессенджере.

Однако SEC указала, что в материалах для инвесторов Telegram дал обратную информацию. В техническом описании проекта сообщалось, что Telegram создаст и запустит TON и дополнительные приложения (TON Payments, TON DNS, TON Proxy и др.) в момент запуска блокчейн-платформы или в более позднее время. Аналогичные заявления Telegram сделал и в другом документе для инвесторов: в нем указано, что запуск дополнительных сервисов запланирован после запуска TON для «расширения числа потенциальных пользователей инфраструктуры TON».

Также SEC ссылается на планы развития блокчейн-платформы в последнем документе, согласно которым ее запуск должен состояться в четвертом квартале 2019 года, а «первоначальная концепция и структура TON будут разработаны и внедрены к 2021 году», после чего «дальнейшей разработкой TON Blockchain будет заниматься TON Foundation».

Ранее Telegram не брал на себя обязательство уйти из проекта TON после его запуска и не отказывался от планов запустить TON Foundation, отметили в SEC. В частности, регулятор приводит разговор Павла Дурова с одним из инвесторов, в котором он указал, что юристы Telegram посоветовали ему «сохранять гибкость» в отношениях с законодательством. «Если мы хотим развиваться и адаптироваться к постоянно меняющейся среде, то мы не должны ограничивать себя любым существенным образом. Никто не знает, когда наступит верное время передать все в TON Foundation. Поэтому мы убедились, что оставили эту дверь открытой без каких-либо ограничений по срокам», — заявил Дуров. Аналогичной позиции Telegram придерживается и в отношении TON Wallet: компания допускает возможность его интеграции в будущем при соблюдении действующего законодательства, отметила SEC.

РБК направил запрос Павлу Дурову.

В чем SEC подозревает Telegram

В начале 2018 года Telegram через структуры Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлек $1,7 млрд от неназванных инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram. Запуск платформы и продажа токенов для всех желающих были запланированы до конца октября 2019 года, однако 11 октября SEC добилась временного судебного запрета на это. В комиссии считают, что токены по своей сути являются ценными бумагами, поэтому при их размещении Telegram должен был предоставить больше информации для инвесторов. Из документов SEC следует, что всего их приобрел 171 покупатель, в том числе 39 из США. В результате Telegram отложил запуск TON на неопределенное время.

Как японская биржа Luquid связана с российским фондом

В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.

По данным SEC, в феврале 2018 года Space Investments заявила об интересе приобрести токены Gram на $50 млн. Впоследствии компания заключила два соглашения с Telegram о покупке Gram на $15 млн и $1 млн. Среди конечных потенциальных покупателей был указан «InVenture (Space Investments)», значится в документе. В марте 2019 года Space Investments заключила с Telegram соглашение о покупке токенов в следующем раунде на сумму $91 млн, но впоследствии выкупила их лишь на $50,2 млн. Соглашение со Space Investments было подписано Марией Элией, на документе был указан почтовый адрес sergey@ivprs.com. Домен ivprs.com ведет на сайт Inventure Partners. РБК направил запрос на этот адрес, а также партнерам фонда Сергею Азатяну и Евгению Зальтсману.

В документе упоминается, что в мае 2019 года японская криптобиржа Luquid отправила команде Telegram письмо с извещением, что собирается провести публичное размещение токенов совместно с Space Investments. Летом 2019 года эта биржа анонсировала публичную продажу токенов от Telegram, однако в середине января 2020 года Luquid заявила, что отменила сделку. Пользователи, которые участвовали в покупке токенов, смогут вернуть свои средства. В качестве причины биржа указала в своем блоге то, что блокчейн-платформа не запущена в оговоренный срок.

Вице-президент по развитию бизнеса Telegram Илья Перекопский, которого в декабре допрашивала SEC, сообщил, что Telegram не связывался с руководством Luquid.

Неназванный инвестор в ответ на вопрос, было ли размещение Luquid согласовано с командой Дурова, сообщил комиссии, что оно являлось не официальным запуском Gram, а вторичной сделкой и что Telegram не имеет возможности отслеживать и предотвращать подобные сделки.

Новые детали сотрудничества Telegram с Da Vinci Capital и «Атоном»

В документе также указано, что связанная с фондом Da Vinci Capital структура Disruptive Era Fund SP в феврале 2018 года заключила соглашение с Telegram о приобретении токенов на $50 млн. Согласно выпискам из банковского счета Telegram, в 2018 году компания получила от Disruptive около $45,4 млн, разбитых на 19 платежей. РБК направил запрос партнеру Da Vinci Capital и совладельцу Disruptive Era Fund Олегу Железко. Ранее Da Vinci Capital упоминался как инвестиционный партнер Telegram. Компания обещала предоставить Telegram инвесторов в обмен на 10% от валовой выручки с инвестиций.

Инвестиции в TON также помогала привлекать структура «Атона» Aton Capital. В документе SEC говорится, что в марте 2018 года «Атон» подписал с Telegram соглашение о покупке токенов на $7 млн, но согласно счету-фактуре от 26 июня 2018 года перечислил $12 млн от семи покупателей. Представитель «Атона» отказался от комментариев.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
Теги: Telegram, блокчейн, криптовалюта, SEC
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