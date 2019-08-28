СМИ узнали о вложениях нового российского банкира в Telegram

Среди инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова оказался предприниматель Дмитрий Еремеев, основатель единственного созданного в 2019 году российского банка

Дмитрий Еремеев (Фото: из личного архива)

Основатель Банка 131, единственного в России банка, созданного в 2019 году, Дмитрий Еремеев стал одним из инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова, сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.

В 2018 году компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. провели два раунда ICO, в рамках которых по закрытой подписке от инвесторов в создание блокчейна TON (Telegram Open Network) было собрано $1,7 млрд. Тогда Forbes сообщал, что минимальная сумма инвестиций от одного участника составила $1 млн, при этом в первом раунде принял участие 81 инвестор, а во втором — 94.

Несколько знакомых Еремеева рассказали The Bell, что тот участвовал в ICO Telegram. Сам предприниматель отказался это комментировать, однако подтвердил, что давно знаком с Дуровым.

На сайте Банка 131 говорится, что его задачей является создание «понятных и удобных финансовых инструментов для ИТ-компаний и индивидуальных предпринимателей, от айтишников — айтишникам»: «В первую очередь мы продуктовая финтех-компания с прозрачной комиссионной моделью».

Ранее стало известно, что в ходе ICO в блокчейн-проект Telegram Павла Дурова инвестировала $2 млн китайская компания The9 Ltd.