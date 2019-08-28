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Baidu $181 (+73,16%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
Газпром нефть ₽566,65 (+36,66%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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СМИ узнали о вложениях нового российского банкира в Telegram
Среди инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова оказался предприниматель Дмитрий Еремеев, основатель единственного созданного в 2019 году российского банка
Дмитрий Еремеев (Фото: из личного архива)

Основатель Банка 131, единственного в России банка, созданного в 2019 году, Дмитрий Еремеев стал одним из инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова, сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.

В 2018 году компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. провели два раунда ICO, в рамках которых по закрытой подписке от инвесторов в создание блокчейна TON (Telegram Open Network) было собрано $1,7 млрд. Тогда Forbes сообщал, что минимальная сумма инвестиций от одного участника составила $1 млн, при этом в первом раунде принял участие 81 инвестор, а во втором — 94.

Несколько знакомых Еремеева рассказали The Bell, что тот участвовал в ICO Telegram. Сам предприниматель отказался это комментировать, однако подтвердил, что давно знаком с Дуровым.

На сайте Банка 131 говорится, что его задачей является создание «понятных и удобных финансовых инструментов для ИТ-компаний и индивидуальных предпринимателей, от айтишников — айтишникам»: «В первую очередь мы продуктовая финтех-компания с прозрачной комиссионной моделью».

Ранее стало известно, что в ходе ICO в блокчейн-проект Telegram Павла Дурова инвестировала $2 млн китайская компания The9 Ltd.

27 августа газета New York Times сообщила, что первую партию криптовалюты Gram планируется выпустить в течение ближайших двух месяцев. По данным издания, Telegram обещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту с опережением срока.

Кроме того, Telegram планирует также создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200–300 млн пользователей, сообщили NYT инвесторы, пожелавшие остаться неизвестными.

В апреле стало известно, что партнером Павла Дурова и Telegram по запуску блокчейн-платформы TON станет немецкая система электронных платежных сервисов Wirecard AG.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Telegram, Павел Дуров, криптовалюта
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