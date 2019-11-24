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Сенаторы оценили план США остановить «Северный поток-2» военным бюджетом

Вводя санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», власти США пытаются вырвать себе незаконные конкурентные преимущества. Об этом РБК сообщил председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

«Ничего нового, они просто думают, как «ущипнуть» не только нас, но и страны ЕС. <...> При этом нецивилизованно себя ведут в жанре бизнеса XIX века, когда все вопросы решал господин «Кольт», — сказал Климов. Сенатор считает, что таким образом США хотят освободить рынок углеводородов для собственного сбыта. Климов уверен, что подобные рестрикции являются вмешательством в суверенитет, что запрещено уставом ООН.

«У американцев одна из задач — ослабить экономического конкурента в лице ЕС. Они видят таких конкурентов в лице ЕС, Китая и Японии», — добавил он.

По мнению Климова, в Берлине и других европейских столицах понимают, что новые санкции США против участников строительства «Северного потока-2» направлены уже не против России.

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, новые санкции — элемент недобросовестной конкуренции.

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«Никакого отношения к вопросам безопасности США и их оборонной мощности «Северный поток-2» не имеет. Навязывается американский газ, который значительно дороже», — заметил сенатор.

Джабаров считает, что европейские компании сумеют обойти санкции, потому что политика США раздражает европейские власти навязыванием своих услуг.

Ранее сообщалось, что в оборонный бюджет США на 2020 год добавят положение, которое предусматривает санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода между Россией и Германией. По словам председателя комитета сената США по международным делам Джима Риша, строительным компаниям «дорого обойдутся» эти санкции, и они в итоге будут вынуждены закрыться.

Теги: новости РБК, «Северный поток 2», США, санкции
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