США не вписали санкции против госдолга России в бюджет Пентагона

Пункт об ограничениях против российского госдолга был в изначальном проекте палаты представителей, однако после согласительной конференции в финальную версию не вошел

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В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам американского сената, не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России. Внесение обсуждалось летом, когда соответствующая поправка появилась в версии оборонного бюджета, одобренной в палате представителей.

Первыми идею включить в оборонный бюджет санкции против российского госдолга предложили члены палаты представителей демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Затем свою версию представили сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен. Поправки запрещали операции с облигациями, выпущенными российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами. Рубио и Ван Холлен утверждали, что их предложение должно предотвратить вмешательство России в следующие президентские выборы.

В результате документ обсуждали на согласительной конференции с участием представителей обеих палат конгресса. В итоговом варианте положения о госдолге не оказалось. При этом объяснений, почему этот пункт не был включен в документ, пока не последовало.

«Поправки [в бюджет] от палаты представителей включали пункт о запрете на операции, связанные с новым российским государственным долгом <...> Законопроект сената США не содержит такого положения. Палата [представителей] снимает этот пункт», — говорится в документе, принятом по итогам согласительной конференции.

При этом в проект бюджета военного ведомства включили ограничения в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Речь идет об ограничениях в адрес компаний, предоставляющих суда для прокладки труб на глубине от 100 футов (30,5 м) ниже уровня моря. В конгрессе рассчитывают, что таким образом затруднят завершение работ, поскольку Россия без помощи извне не сможет заниматься прокладкой труб по морскому дну.