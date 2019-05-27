«Северный поток» наткнулся на глубинную бомбу

В США подготовлен билль о санкциях против партнеров российского трубопроводного проекта

Законопроект сенаторов, представленный 14 мая, запретит иностранным судам прокладывать трубы для «Северного потока-2» на глубинах от 30 м ниже уровня моря. Это покроет почти весь маршрут газопровода, но он построен уже на 53%

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

14 мая американские сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон (республиканцы) и Джин Шейхин (демократ) внесли в сенат законопроект «О защите энергетической безопасности Европы 2019 года» — против строительства газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»), возглавляемого «Газпромом». А 21 мая министр энергетики США Рик Перри предположил в Киеве, что «в недалеком будущем конгресс направит подобный законопроект на подпись президенту США».

РБК изучил текст законопроекта (еще не размещен в официальной базе конгресса США, но опубликован на сайте сената). Документ прежде всего предлагает вводить санкции против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море.

Какие это санкции

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря. Они будут распространяться на компании, чьи суда ведут такую деятельность со дня вступления законопроекта в силу.

Потенциальные санкции против владельцев морских судов для строительства Nord Stream 2 включают самые жесткие из возможных ограничений — блокировку активов и операций этих компаний в юрисдикции США. А менеджерам и основным акционерам этих компаний будет запрещен въезд в США.

Дополнительно президент США будет вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для судов, прокладывающих трубы «Северного потока-2» на запрещенных глубинах.

«Личное мнение»

Министр энергетики США 21 мая сделал прогноз, что конгресс одобрит законопроект о санкциях против Nord Stream 2, но позднее его пресс-секретарь уточнила, что «это личное мнение министра». Перри не сказал, про какой законопроект говорит, и вообще министры администрации обычно не высказываются о таких процедурах в конгрессе.

Сейчас в конгрессе помимо этого законопроекта находятся и другие, направленные против Nord Stream 2. Например, законопроект члена палаты представителей Денни Хека, но его документ лишь обяжет Госдепартамент и Национальную разведку США докладывать конгрессу о «дипломатических усилиях» по остановке проекта и о его последствиях для национальных интересов США, Европы и Украины. 22 мая комитет палаты представителей по иностранным делам согласился рассмотреть законопроект Хека.

Под возможными санкциями почти весь газопровод

Текущая версия законопроекта о санкциях против трубоукладчиков покрывает более 90% маршрута «Северного потока-2», следует из материалов оператора проекта Nord Stream 2 о глубинном профиле трубопровода. Подавляющее большинство труб прокладывается на глубинах больше 30 м. Таким образом, сенаторы заведомо взяли порог по глубине так, чтобы подвести под санкции подавляющее большинство работ по укладке труб.

Представитель Nord Stream 2 сообщил РБК, что средняя глубина строящегося газопровода — 50 м (самые глубокие места — более 200 м, самые мелкие — 5 м).

Законопроект не содержит «дедушкиной оговорки», то есть даже если компания начала укладывать трубы на каком-то участке в рамках существующего контракта до вступления закона в силу, она должна прекратить эти работы.

Nord Stream 2 уже проложил около 53% всего газопровода по двум ниткам, или 1290 из 2460 км общей протяженности (две параллельные нитки по 1230 км), сообщал «Газпром» 21 мая. Работы по укладке труб ведутся круглосуточно, практически без перерывов, со скоростью 3 км в день (то есть 6 км в день по двум ниткам), говорят в Nord Stream 2.

Исходя из этих темпов газопровод как раз должен быть полностью уложен к концу 2019 года — началу 2020 года.

Кто предоставляет суда

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании — швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»). На долю трех трубоукладчиков Allseas придется 96% от общей протяженности двухниточного газопровода. Одно из ее судов, Solitaire, также укладывает трубы в российских водах. Каждое такое судно по сути представляет собой плавучий завод.

Allseas обладает уникальным опытом работы на подобных проектах, и ее потеря в случае введения санкций будет ощутима для «Северного потока-2», однако не фатальна, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «Поиск альтернатив — это всего лишь вопрос времени и денег, поэтому даже в самом худшем санкционном сценарии «Северный поток-2» будет построен», — утверждает она.

В самой компании Allseas РБК заявили, что предпочитают «не рассуждать о потенциальных эффектах предлагаемых санкций».

Шансы законопроекта

Законопроект сначала должен быть проголосован в профильном комитете сената, затем во всем сенате, а затем — в палате представителей. В настоящее время никаких голосований по нему не назначено, и нет даже намека ни на какие голосования, отмечает S&P Global Platts. Даже до голосования в профильном комитете доходит очень малый процент таких инициатив, указывает агентство.

В 2017 году, когда американские законодатели принимали, а президент подписывал большой закон об антироссийских санкциях CAATSA, его проект появился в январе, а принят был только в начале августа — через полгода. В начале августа 2019 года до начала сентября конгресс уйдет на традиционные летние каникулы. Даже если законопроект будет принят в начале августа, Nord Stream 2 к тому моменту уложит уже 70% трубы.

«Ключевым здесь будет срок введения этих санкций. Представленный 14 мая законопроект далеко не первый за последние полтора года, направленный против российских трубопроводных проектов. Все предыдущие застряли на этапе согласования в сенате, поэтому вполне вероятно, что этот постигнет та же участь, либо он попадет на подпись президенту США, когда «Северный поток-2» уже будет достроен», — сказала РБК Мария Белова.

Несанкционные положения документа

Законопроект обяжет Госдепартамент не позднее трех месяцев составить доклад с оценкой последствий «Северного потока-2» для национальной безопасности США, а также последствий усиления зависимости Европы от российского газа для европейской энергетической безопасности, внешней политики Украины, «дипломатической безопасности» и внешней политики Германии.

В докладе должно содержаться описание деятельности российского правительства по влиянию на «общественное мнение и мнение европейских элит» с целью сгенерировать поддержку «Северного потока-2» (включая «пропагандистскую» активность).

Другой документ, который должен будет составить Госдеп, — доклад со списком всех компаний и организаций, включая банки, которые прямо или косвенно предоставляют товары, услуги, информацию или технологии для строительства или ремонта газопровода Nord Stream 2. Также в этот доклад должна войти оценка, какие из этих компаний «сознательно совершили значительные транзакции (significant transactions)» c российскими структурами, находящимися под американскими санкциями.

Датский вопрос

Сейчас у Nord Stream 2 есть единственная проблема, которая грозит затянуть весь проект: Дания не выдает разрешение на строительство газопровода в ее водах, ссылаясь на продолжающуюся экологическую оценку.

Nord Stream 2 подал уже три заявки на три потенциальных маршрута в датских водах, но ни одна пока не одобрена. Стадия общественных консультаций, проводимых Датским энергетическим агентством, продлится до 17 июля. Nord Stream 2 ранее заявлял, что, если Дания так и не одобрит проект, строительство придется пустить по альтернативному маршруту в обход датских вод. Если же Дания одобрит третью заявку Nord Stream 2, поданную в апреле 2019 года, строительство растянется до середины 2020 года, предупреждал оператор.

«Мы следим за развитием событий и не комментируем домыслы по поводу процессов, результат которых совершенно не определен», — сообщили РБК в пресс-службе Nord Stream 2. Сейчас практически весь бюджет капитальных затрат проекта в размере €8 млрд уже инвестирован (всего проект оценивается в €9,5 млрд), уточнили в компании. «Реализация проекта «Северный поток-2» не является предметом политических сантиментов, а основана на правовой базе, разрешительных процедурах и четко определенных законом требованиях», — заявили в компании.