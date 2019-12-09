Семь лет условно, шесть с половиной реально

Столичные суды вынесли приговоры еще семерым фигурантам «московского дела»

Столичные суды в пятницу вынесли приговоры семерым фигурантам дел о летних акциях протеста в Москве. Что нужно знать об обвиняемых и их уголовных делах — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кому огласили приговор

Егор Жуков, 21-летний студент-политолог Высшей школы экономики, автор политического видеоблога. Это один из самых известных участников «дела 27 июля». Личные поручительства за него подписали 612 человек. Гособвинение запрашивало для Жукова четыре года колонии.

Приговор: Кунцевский суд приговорил Жукова к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, суд лишил Жукова на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Изначально ему вменяли участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК). Впоследствии это обвинение было снято, Жуков был переведен из СИЗО под домашний арест, однако в отношении него возбудили новое дело — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Обвинение основано на четырех видео, где Жуков рассуждает об эффективности ненасильственного протеста и, по мнению следствия, выражает «чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю».

Никита Чирцов, 22-летний программист. Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Приговор: Тверской суд приговорил Чирцова к одному году колонии общего режима.

Следствие считает, что Чирцов во время акции 27 июля толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Последний заявлял в суде, что «как таковой физический боли» при этом не почувствовал, писала «Медиазона». Чирцов был задержан в конце августа в Белоруссии и выслан в Москву. Гособвинение запрашивало для него 3,5 года колонии.

Павел Новиков, 32-летний выпускник Московского медико-стоматологического университета. Новиков был задержан через несколько месяцев после летних акций протеста — 30 октября. Гособвинитель запрашивал для него три года колонии.

Приговор: Тверской суд приговорил Новикова к штрафу в размере 120 тыс. руб.

Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) из-за того, что ударил полицейского-кинолога Алексея Широкого пластиковой бутылкой с водой в шлем и плечо. Потерпевший Широкий рассказал в суде, что Новиков, по всей видимости, препятствовал задержанию человека и полицейский не имеет к нему претензий. «Я простил его», — сказал Широкий, попросив наказать Новикова «нестрого».

Владимир Емельянов, 27-летний мерчендайзер. Обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Приговор: Мещанский суд приговорила Емельянова к двум годам условно.



По версии следствия, Емельянов потянул за форму бойца Росгвардии Максима Косова. Емельянов объяснял, что вмешался в избиение силовиками участников акции — Бориса Канторовича и Инги Кудрачевой. «Любая просьба о помощи, тем более просьба девушки, вызвала во мне обычное человеческое чувство. За этим последовала машинальная реакция», — говорил Емельянов в своем последнем слове. Емельянов живет в Мытищах с бабушкой и прабабушкой: первой сейчас 74 года, второй — 91 год, Емельянов их единственный опекун. Гособвинение запрашивало для него четыре года колонии.

Егор Лесных, 34-летний антифашист, организатор музыкальных фестивалей и рабочий. Гособвинение запросило для него четыре года колонии.

Приговор: Суд приговорил Лесных к трем годам годам колонии общего режима.

Обвинения против него были выдвинуты по ч. 1 ст. 318 УК. По версии следователей, Лесных и еще два фигуранта дела — Максим Мартинцов и Александр Мыльников — напали на сотрудника Росгвардии Максима Косова во время несогласованной акции протеста 27 июля в районе Рождественки. Еще одного росгвардейца Лесных ударил ногой. Лесных 35 лет, в прошлом он антифашист, занимался организацией музыкальных фестивалей.

Максим Мартинцов, 27-летний инженер. Гособвинение запросило для него три с половиной года колонии.

Приговор: Суд приговорил Мартинцова к двум с половиной годам колонии общего режима.

Обвинение утверждает, что он вместе с Лесных нападал на сотрудника Росгвардии и помогал валить его на землю. Мартинцову 26 лет, он работает в лаборатории.

Александр Мыльников, 32-летний курьер, отец троих детей. Гособвинение запросило для него три года колонии.

Приговор: Суд приговорил Мыльникова к двум с годам условно с испытательным сроком три года.

Мыльникову 32 года, ему также предъявляли обвинения по ч. 1 ст. 318 УК. Он — единственный из тройки мужчин, которые, по версии обвинения, напали на росгвардейцев на Рождественке 27 июля, кого приговорили к условному сроку.

Мужчины в суде рассказывали, что пытались помешать избиению Канторовича и Кудрачевой. «Я целенаправленно никакое насилие не хотел применять, а хотел лишь только предотвратить [насилие] с их стороны», — заявил в своем последнем слове Лесных.

Чем может объясняться «синхронизация» процессов

Скорее всего, в «синхронизации» процессов и приговоров нет особенной цели, считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он указал, что в сентябре суды уже выносили приговоры нескольким фигурантам «московского дела» одновременно. Кроме того, остаются несколько обвиняемых, к делам которых суды еще не приступили.

Политолог Константин Калачев считает, что решение синхронизировать процессы можно связать с приближением праздников. «Страна в новогодние праздники входит, которые надо встретить весело, забыв о старом, — отметил он. — Это новая точка отсчета в политпланировании. И чтобы на большой пресс-конференции Путина не мучили просьбами вмешаться, надо вынести приговоры заранее. Более того, открываются возможности для смягчения приговоров».

По словам адвоката Алхаса Абгаджавы, «каждый приговор — отдельный повод для протестных настроений». «Объединение приговоров в рамках одного дня — это тактика по снижению негативных реакций общества. Когда смешиваются разные дела, кто-то один становится более «на слуху». В нашем случае Жуков. Остальные неизбежно уходят на второй план. Невозможно привлечь внимание сразу ко всем», — полагает адвокат.

Что случилось с делом о массовых беспорядках

Также в пятницу, 6 декабря, Следственный комитет снял обвинение с 36-летнего программиста Сергея Фомина, которому вменяли участие в массовых беспорядках (ст. 212). Ведомство пришло к выводу «об отсутствии состава преступления» в его действиях по результатам изучения видеозаписей и допросов свидетелей. Фомин отпущен из-под домашнего ареста. При этом в действиях Фомина есть состав административного правонарушения, считает СКР, выделенные из его дела материалы направлены в полицию.

Фомин, по версии СКР, 27 июля использовал чужого грудного ребенка, чтобы покинуть оцепленную зону и избежать задержания. Это был ребенок его родственников — Дмитрия и Ольги Проказовых, к которым прокуратура подала иск о лишении родительских прав. После этого Фомин, некоторое время скрывавшийся, добровольно сдался СКР. Лефортовский суд Москвы отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых.

Дело о «массовых беспорядках» было возбуждено через два дня после акции протеста 27 июля; вскоре по нему прошли первые задержания. Однако в дальнейшем СКР снял обвинения с нескольких фигурантов этого дела. Речь шла о тех, у кого не было дополнительного обвинения, например в насилии в отношении представителя власти. Сергей Фомин оставался последним таким обвиняемым.

Впоследствии новым задержанным уже не предъявляли обвинения в «массовых беспорядках». Тем не менее дело о них не прекращено. Обвиняемыми по ст. 212 УК остаются уже осужденные за насилие в отношении полицейских Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Евгений Коваленко.