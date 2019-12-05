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«Дело 27 июля» ,  
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Егор Жуков выступил с последним словом в суде
В последнем слове Жуков упомянул традиционные ценности, которые защищает государство, вспомнил о других фигурантах «московского дела» и заявил, что не призывал граждан к насилию
Егор Жуков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».

«Надеюсь, мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом. Как и с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла», — начал Жуков.

В последнем слове студент заявил о традиционных ценностях, защитником которых выступает государство. Среди них Жуков выделил две, близкие ему самому — ответственность и любовь. «Чтобы понять мотивы моей деятельности, достаточно взглянуть на то, как нынешнее российское государство их защищает», — сказал он.

По словам студента, существующая в России обстановка «уничтожает любые возможности для процветания», российское общество разделено «непроницаемым барьером» на два уровня, «все деньги сконцентрированы сверху», а «снизу осталась лишь безысходность». «Государство создает все условия, чтобы между ответственностью и безответственностью, русский человек выбирал второе», — считает Жуков.

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Говоря о мотивах своей деятельности, студент ВШЭ заявил, что хочет видеть в людях два качества: ответственность за себя и за страну и любовь «к слабому, ближнему, к человечеству». Именно это, по словам студента, свидетельствует о том, что он не мог призывать к насилию. «Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности. Насилие ведет к безответственности», — заявил Жуков.

«Если сегодня суд все же примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы мои будут наполнены лишениями и невзгодами», — добавил студент. В последнем слове он напомнил о других фигурантах «московского дела», которые, будучи в СИЗО, «не позволяли себе жаловаться на жизнь», и пообещал последовать их примеру.

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Студент ВШЭ был задержан 2 августа за участие в массовых беспорядках во время несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Изначально его обвиняли в «массовых беспорядках», но позднее дело переквалифицировали на публичные призывы к экстремизму и перевели Жукова под домашний арест. Следствие считает, что молодой человек разместил на YouTube запись с призывами к экстремистской деятельности. 4 декабря прокуратура потребовала приговорить молодого человека к четырем годам колонии.

Дело Жукова вызвало общественный резонанс, личные поручительства за студента подписали более 600 человек, в том числе проректор ВШЭ Валерия Касамара и преподаватели учебного заведения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: обвинение, экстремизм, студент
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