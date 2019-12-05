Егор Жуков выступил с последним словом в суде

В последнем слове Жуков упомянул традиционные ценности, которые защищает государство, вспомнил о других фигурантах «московского дела» и заявил, что не призывал граждан к насилию

Егор Жуков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».

«Надеюсь, мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом. Как и с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла», — начал Жуков.

В последнем слове студент заявил о традиционных ценностях, защитником которых выступает государство. Среди них Жуков выделил две, близкие ему самому — ответственность и любовь. «Чтобы понять мотивы моей деятельности, достаточно взглянуть на то, как нынешнее российское государство их защищает», — сказал он.

По словам студента, существующая в России обстановка «уничтожает любые возможности для процветания», российское общество разделено «непроницаемым барьером» на два уровня, «все деньги сконцентрированы сверху», а «снизу осталась лишь безысходность». «Государство создает все условия, чтобы между ответственностью и безответственностью, русский человек выбирал второе», — считает Жуков.