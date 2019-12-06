Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав Общество, 11:50 Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний Спорт, 11:41 Базовый набор вещей для автопутешествий. Инструкция РБК и Subaru, 11:30 Криптовалюты или фиат: когда цифровые деньги заменят традиционные Крипто, 11:23 В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину Общество, 11:16 Что такое гибкие навыки и как их развить Pro, 11:10 Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке Общество, 11:03 Адвокат заявил об иске «Восточного» на ₽2,5 млрд по делу Baring Vostok Финансы, 11:03 Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак Общество, 10:59 Виновника ДТП с 13 машинами в Петербурге 104 раза штрафовали за скорость Общество, 10:55 Депутат Рады назвал два грозящих «уничтожением» Украины обстоятельства Политика, 10:46 Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж Общество, 10:44  Из-за чего провалится ваш хакатон: семь самых частых ошибок организаторов Pro, 10:36 Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку Общество, 10:36
Общество ,  
0 
Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

6 декабря московские суды вынесут несколько приговоров фигурантам дел о московских акциях протеста, прошедших летом. Среди подсудимых — 21-летний студент Высшей школы экономики Егор Жуков, обвиняемый в экстремизме. Кто пришел к Кунцевскому суду, где Жукову выносили приговор, — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, задержали в августе. Изначально его обвинили в участии в массовых беспорядках
Фото: Андрей Любимов / РБК
Позже это обвинение сняли и предъявили новое — в призывах к экстремизму в интернете
Фото: Андрей Любимов / РБК
К суду 6 декабря пришел рэпер Оксимирон
Фото: Андрей Любимов / РБК
Поручительства за Жукова подписали более 600 человек
Фото: Андрей Любимов / РБК
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Гособвинение просило для Жукова четыре года лишения свободы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Член Либертарианской партии Михаил Светов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Суд признал Егора Жукова виновным и назначил ему три года лишения свободы условно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ему также запретили администрировать интернет-сайты в течение двух лет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Егор Жуков и адвокат Илья Новиков (слева)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Встречавшие Жукова у выхода из здания суда скандировали: «Е-гор!»
Теги: мультимедиа, приговор, протесты
Материалы по теме
Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Общество
Егор Жуков выступил с последним словом в суде
Общество
Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter