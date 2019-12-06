Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

6 декабря московские суды вынесут несколько приговоров фигурантам дел о московских акциях протеста, прошедших летом. Среди подсудимых — 21-летний студент Высшей школы экономики Егор Жуков, обвиняемый в экстремизме. Кто пришел к Кунцевскому суду, где Жукову выносили приговор, — в фоторепортаже РБК

Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, задержали в августе. Изначально его обвинили в участии в массовых беспорядках

Позже это обвинение сняли и предъявили новое — в призывах к экстремизму в интернете

К суду 6 декабря пришел рэпер Оксимирон

Поручительства за Жукова подписали более 600 человек

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Гособвинение просило для Жукова четыре года лишения свободы

Член Либертарианской партии Михаил Светов

Суд признал Егора Жукова виновным и назначил ему три года лишения свободы условно

Ему также запретили администрировать интернет-сайты в течение двух лет

Егор Жуков и адвокат Илья Новиков (слева)