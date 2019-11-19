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Газета
«Яндекс» нашел золотую середину
Газета № 184 (3139) (1911)
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«Яндекс» нашел золотую середину
Чего добьется Аркадий Волож, изменив структуру управления основанного им крупнейшего российского ИТ-холдинга
«Яндекс» нашел способ поменять структуру управления — приемлемый для компании и российских властей. Основатель передаст значительную часть голосующих акций в семейный траст, при компании будет создан Фонд общественных интересов
Владимир Путин и Аркадий Волож (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В понедельник, 18 ноября, «Яндекс» объявил, что совет директоров его головной компании, Yandex N.V., одобрил изменения в системе корпоративного управления, предполагающие создание семейного траста, расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов (он будет зарегистрирован в ближайшее время в Октябрьском районе Калининграда).

Зачем нужны изменения — в материале РБК.

Как изменится структура управления

Как отмечается в документах Yandex, основатель и руководитель группы Аркадий Волож намерен создать семейный траст, куда передаст принадлежащие ему акции класса B. Yandex намерен отменить возможность автоматического преобразования акций класса B в акции класса А в случае смерти их владельца, что предусмотрено текущими правилами компании. Принадлежащие семейному трасту акции не будут автоматически конвертироваться в течение двух лет после смерти владельца. В документах траста будет указано, что в этот период траст должен будет голосовать в соответствии с рекомендациями от совета директоров компании.

Параллельно предлагается создать некоммерческий Фонд общественных интересов. Он будет зарегистрирован в специальном административном районе на территории Калининградской области как международный фонд. Согласно поправкам в закон «О международных компаниях» и другие нормативные акты, которые 12 ноября были приняты Госдумой в третьем чтении, в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае могут регистрироваться и пользоваться особым правовым режимом не только бывшие офшорные компании, но и некоммерческие международные фонды.

Фонд получит «золотую акцию» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк. Сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в одних руках, после передачи ее права расширятся: с ее помощью можно будет блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Также фонд получит право:

  • выдвинуть двух из 12 членов совета директоров «Яндекса»;
  • согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности;
  • согласовывать изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей;
  • согласовывать возможные партнерства компании с правительствами других стран, если таковые будут;
  • временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России.

Как будет управляться фонд

Совет директоров фонда будет состоять из 11 членов. Пятеро из них — представители российских университетов (ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО), еще три — от негосударственных организаций (Российский союз промышленников и предпринимателей, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы), с которыми у компании партнерские отношения. Еще три директора фонда будут менеджерами самого Yandex — это Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекса» в России и HR-директор Елена Бунина.

Если российские акционеры потеряют контроль над Yandex, то в фонде останутся два представителя от самой компании (ее гендиректор или другой исполнительный директор, а также старший менеджер группы). В этом случае число директоров от университетов будет увеличено до шести — за счет еще одного представителя ВШЭ.

Учредителями Фонда поддержки 57-й школы являются замглавы Роспечати Владимир Григорьев и председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин, среди попечителей — председатель наблюдательного совета группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и др.

Представитель «Яндекса» отказался сообщить, кто войдет в их новый орган управления от Фонда поддержки 57-й школы. Он пояснил, что это учебное заведение — одна из ведущих математических школ России, с которой к тому же сотрудничала компания, а Елена Бунина является ее выпускницей и бывшим преподавателем.

В материалах Yandex говорится, что кандидатами в совет от университетов и негосударственных организаций не могут быть те, кто в предшествующие назначению два года занимали политические должности, входили в руководящие органы политических партий, являлись госслужащими, сотрудниками госкорпораций или компаний, подконтрольных государству, у них не должно быть коммерческих конфликтов интересов и др.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что практика передачи части акций в фонд с теми или иными общественными интересами существует за рубежом и у Комиссии по ценным бумагам и биржам США не должны возникнуть вопросы к новой структуре. «Через такие фонды корпорации проводят благотворительные и общественные проекты. Например, после ухода Джека Ма Alibaba поменяла структуру акционеров, создав траст для общественных целей, в который вошли представители государства. Общественный фонд есть у компании Uber. Но в целом в ИТ-сфере таких примеров немного», — отметил Казарян. Однако, по его мнению, вариант, когда объединены принцип контроля над акционерами и какая-то социальная нагрузка, как предполагается в Фонде общественных интересов исходя из его названия, выглядит странно.

Почему нужны изменения

Капитал Yandex N.V. разделен на акции класса А, В и С, а также есть «золотая акция», выпущенная в пользу Сбербанка. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Акции класса В распределены между основателями компании и дают больше голосов. Акции класса С являются техническими, они будут использоваться только при конвертации акций В в акции класса А. Кроме того, ранее компания утвердила, но не выпустила привилегированные акции, которые предназначены для защиты от враждебного поглощения и могут быть использованы при подобных попытках (в рамках реструктуризации Yandex предлагает акционерам отменить решение о выпуске подобного типа акций).

Сейчас Аркадий Волож владеет 49-процентной голосующей долей в компании, а вместе с другими основателями — 56-процентной. Но помимо российского гражданства Волож имеет гражданство Мальты.

Значительное присутствие иностранцев в капитале Yandex, а также потеря контроля над голосующей долей российской стороной в случае смерти Воложа и конвертации его пакета в акции класса A — уже несколько лет предмет переговоров между компанией и властями:

  • год назад появились слухи о возможности приобретения крупного пакета в Yandex Сбербанком;
  • почти одновременно депутаты Андрей Луговой, Борис Пайкин, Антон Горелкин и Михаил Старшинов внесли в Госдуму законопроект о запрете для иностранцев владеть долей более 20% в новостных агрегаторах;
  • в начале июля Горелкин внес в Госдуму законопроект, согласно которому доля иностранцев в компаниях, владеющих значимыми сайтами, не должна превышать 20%. В числе потенциальных кандидатов на этот статус Горелкин называл «Яндекс» и Mail.Ru Group. Но днем в понедельник, 18 ноября, после объявления о реструктуризации в «Яндексе», Горелкин заявил об отзыве из Госдумы своего законопроекта.

«Сегодняшний «Яндекс» — это технологическая компания, которая действует в самых разных сферах — от рекламы до транспорта и далее со всеми остановками. Интернет сегодня вроде электричества сто лет назад. Продукты «Яндекса» воспринимаются как необходимая часть нашей жизни, а если с ними что-то случается, то это — проблема не только компании, но и всего общества, а значит, на нас замыкается общественный интерес», — объясняет необходимость изменений в письме сотрудникам Волож. По его словам, механизм «золотой акции», появившийся десять лет назад, на тот момент был гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. Но с тех пор «Яндекс» многократно вырос, поэтому потребовалась новая версия «золотой акции», «решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса «Яндекса» и защитит интересы страны».

Как поменяется совет директоров Yandex

В качестве новых членов совета директоров «Яндекса» от фонда планируется выдвинуть проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора «ВТБ Капитала» Алексея Яковицкого.

При совете директоров будет создан специальный комитет по общественным интересам, который будет состоять из трех членов (Комиссаров, Яковицкий и Волож) и не будет решать обычных вопросов, связанных с бизнесом компании.

Сейчас в совет Yandex входят десять директоров. Помимо сотрудников компании Воложа и Худавердяна это:

  • соучредитель и президент компании CompTek, в стенах которой был создан «Яндекс», Джон Бойтон;
  • сооснователь UFG и управляющий партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан;
  • бывший глава администрации президента России Александр Волошин;
  • глава Сбербанка Герман Греф;
  • старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета D.E Master Blenders Роже Рийниа;
  • исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон;
  • профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев;
  • бывший директор по технологиям «Яндекса» Михаил Парахин.

Представитель «Яндекса» пояснил, что переход «золотой акции» от Сбербанка к фонду не означает выхода представителя банка из совета директоров компании. «Герман Греф остается в нашем совете директоров. Его полномочия истекают в 2020 году с возможностью переизбрания», — отметил он.

Представитель ВТБ сообщил: в группе считают, что в случае избрания Алексея Яковицкого в совет директоров «Яндекса» «его опыт работы на российском и международном финансовом рынке и экспертиза в управлении крупными проектами будут полезны».

Кто должен одобрить изменения

Близкий к Кремлю источник сказал, что изменение структуры «Яндекса» было согласовано с ними. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «о согласовании Кремлем изменений в структуре управления «Яндексом» не может быть и речи». «Естественно, ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может совершенно. Это корпоративные дела, и здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», — заявил он журналистам 18 ноября. При этом Песков добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за этими решениями, так как «Яндекс» является системообразующей компанией в своей отрасли. Эта компания очень важна «с точки зрения нашего инновационного будущего и развития», пояснил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Сбербанка заявил, что банк получил обращение «Яндекса» с просьбой передать «золотую акцию» обратно в рамках предлагаемых ими преобразований. «Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра [19 ноября]. В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам «Яндекса», — сказал он.

20 декабря изменения в структуре управления рассмотрят акционеры Yandex на внеочередном собрании. Чтобы решение было принято, за него должны проголосовать не менее 75% владельцев акций класса А при явке не менее 50%.

«Миноритарии, скорее всего, одобрят эти изменения, потому что из всех вариантов, которые звучали ранее, включая вхождение государства в капитал «Яндекса», предложенный формат наиболее логичен и оптимален», — говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его мнению, изменение структуры управления — это компромиссный вариант. «Создаваемый Фонд общественных интересов сможет влиять на те вопросы, которые вызывают наибольшее опасение властей сейчас, например использование данных, передача интеллектуальной собственности и другие. Но, скорее всего, право вето новый орган будет использовать только в экстренных случаях и не должен влиять на операционную деятельность компании», — уверен аналитик.

Самый важный вопрос — удовлетворит ли новая структура управления «Яндекса» государство и будет ли этих изменений достаточно, чтобы изменить формулировки закона о значимых интернет-ресурсах, которые в предложенном виде представляют большую опасность для акционерной структуры «Яндекса», считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. «Предложенная структура действительно позволила бы убрать большую часть тех рисков, которые волнуют государство с точки зрения потери контроля над «Яндексом» со стороны российских акционеров», — уверен он. Белов также считает, что миноритарии, скорее всего, поддержат решение.

Инвесторы позитивно восприняли новости. В понедельник торги бумагами Yandex на NASDAQ открылись ростом котировок более чем на 10%, до $39,5.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина, Наталья Галимова.
Теги: Yandex , Сбербанк , ВТБ , Администрация президента России
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