«Яндекс» подешевел на Мосбирже после сообщений о сделке со Сбербанком

После начала торгов на Московской бирже акции компании «Яндекс» продолжили вчерашнее падение, упав почти на 8%, свидетельствуют данные торгов. Как и накануне, акции компании стали лидерами падения.
Через 15 минут после открытия торгов падение составило 7,61%. Накануне акции Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах) потеряли на американской высокотехнологичной бирже Nasdaq 17,81%.
Резкое изменение котировок произошло вслед за появлением информации о планах Сбербанка стать крупнейшим акционером компании. Сообщения об этом опубликовали издания «Ведомости» и The Bell. Последнее утверждает, что речь может идти о покупке доли в 30% в капитале компании и получении права вето по ключевым вопросам. Источники «Ведомостей» уточняют, что Сбербанк намерен приобрести акции типа B, каждая из которых дает на собрании акционеров «Яндекса» сразу десять голосов. Благодаря этому Сбербанк может получить фактический контроль над компанией. В то же время, один из собеседников издания уточнил, что Сбербанк является фаворитом, но не единственным претендентом на получение контроля над компанией.
Как сообщил РБК источник, близкий к переговорам, их инициатором выступил первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис.
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