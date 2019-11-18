Кремль исключил согласование с ним изменений в «Яндексе»

О согласовании Кремлем изменений в структуре управления «Яндексом» не может идти речи, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Естественно ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может», — сказал он.

Песков назвал произошедшее корпоративными делами, но отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за «Яндексом», как за системообразующей компанией. По его словам, прямой связи между законопроектом о доле иностранцев в значимых ресурсах и предлагаемыми изменениями в компании нет.

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