Акции «Яндекса» рухнули на фоне внесения в Госдуму нового законопроекта

Внесение в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях, негативно отразилось на бумагах Yandex на NASDAQ. Еще утром в пятницу они дорожали на фоне позитивной финансовой отчетности.

Фото: Wang Ying / Zuma / ТАСС

К концу торгов на американской бирже NASDAQ в пятницу, 26 июля, акции Yandex N.V. начали снижаться по сравнению с предыдущим днем торгов. На 21:50 мск снижение составляло 5,88%, до $36,15 за бумагу.

При этом цена открытия составила $40,3, что почти на 5% выше, чем стоимость закрытия в четверг. В течение дня рост котировок достигал 10% на фоне позитивной финансовой отчетности компании за второй квартал 2019 года. В частности, консолидированная выручка Yandex N.V. выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 50%, до 13,1 млрд руб. Впервые за четыре года «Яндекс.Такси» получил прибыль — 423 млн руб. до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Компания также улучшила прогноз по темпам роста выручки в 2019 году, оценив его в 32–36%. Ранее прогноз поста этого показателя составлял 30–34%.

Однако ближе к 17:00 по московскому времени депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который ограничивает 20% долю иностранцев в числе владельцев значимых сайтов. За нарушение этого требования предлагается запретить рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом из около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты. В самой компании негативно оценили инициативу. Через несколько минут после этого акции Yandex N.V. пошли вниз. Минимальная цена с начала торгового дня составляла $35,84.

«Компания показала хорошую отчетность, показатели были выше консенсуса, она повысила прогноз на итоги 2019 года, «Яндекс.Такси» неплохо развивается. Причины негативной динамики котировок лежат за пределами финансовой отчетности», — указал аналитик «УралСиба» Константин Чернышев. Он напомнил, что периодически появляются инициативы, направленные на то, чтобы приравнять «Яндекс» к информационным ресурсам, хотя, по сути, она им не является, и распространить на компанию ограничения на иностранный капитал.

Так, в октябре 2018 года СМИ сообщили о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупки не менее чем 30-процентной доли в капитале интернет-компании. Несмотря на то, что глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис сразу опровергли эту информацию, акции интернет-компании упали на 17,81% на NASDAQ. По итогам двух дней торгов на бирже в Нью-Йорке «Яндекс» подешевел на $2,77 млрд по сравнению с 17 октября — по итогам торгов в пятницу капитализация группы составила $9,005 млрд. Как тогда рассказывали источники «Ведомостей», «Сбербанк пытался спасти «Яндекс» от прямого госконтроля». По словам собеседника издания, идею госконтроля над компанией высказывали силовики (им была непонятна структура владения «Яндексом») и чиновники администрации президента, которые хотели бы получить контроль над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».