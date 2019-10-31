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Дания не против потока
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Газета
Дания не против потока
Газета № 172 (3127) (3110) Общество,
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Дания не против потока
Копенгаген разрешил строительство последнего участка газопровода Nord Stream 2
Дания стала последней страной Евросоюза, согласовавшей маршрут «Северного потока-2» для «Газпрома». Теперь компания может до конца 2019 года закончить прокладку газопровода, который позволит снизить поставки через Украину
Фото: nord-stream2.com

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 30 октября.

В агентстве пояснили, что в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и с законом о континентальном шельфе власти Дании обязаны выдавать разрешения на строительство транзитных трубопроводов при условии соблюдения требований, направленных на защиту окружающей среды. При этом власти имеют право указать маршрут такого трубопровода.

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Компания — оператор этого газопровода Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», добивалась разрешения Дании 2,5 года — с апреля 2017 года. За это время разрешения уже выдали Россия, Германия, Финляндия и Швеция, через морские территории которых также будет идти газопровод.

Почему Дания одобрила проект «Газпрома»

В Датском энергетическом агентстве заявили, что компания Nord Stream 2 предложила различные варианты маршрута газопровода «Северный поток-2» через акваторию Дании (а именно три заявки, последняя из которых была подана в апреле 2019 года). Изучив их, Датское энергетическое агентство сочло предпочтительным самый короткий вариант, при котором газопровод огибает остров Борнхольм с юго-востока. Таким образом, протяженность датского участка «Северного потока-2» составит 147 км.

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Дания одобрила стройку морского участка конкурента «Северного потока-2»

«Мы рады получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» через датскую зону континентального шельфа в Балтийском море к юго-востоку от острова Борнхольм», — отметила менеджер по работе с датскими госорганами Nord Stream 2 AG Самира Кефер Андерссон. «Мы продолжим конструктивную работу с датскими властями, чтобы завершить строительство газопровода», — добавила она.

«Немецкое правительство [которое является одним из главных сторонников «Северного потока-2» в Европе] само не лоббировало решение Дании, это задача компаний, возможно, они и постарались», — сказал РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. Но немецкое правительство с самого начала предлагало разумные аргументы в поддержку проекта, в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года канцлер Ангела Меркель говорила о желании энергетического альянса с Россией, напоминает он. В каждой дискуссии немцы предлагали содержательные доказательства, пытаясь перевести разговор о проекте из политической плоскости в коммерческую, говорит эксперт. Рар не исключает, что если бы визит президента США Дональда Трампа в королевство состоялся, как это было намечено в сентябре, позиция Дании была бы другой. Но Трамп сначала предложил купить Гренландию у Дании, а после резкого ответа датских властей отказался от визита.

Когда удастся завершить строительство газопровода

Nord Stream 2 работает над тем, чтобы завершить проект в ближайшие месяцы, сказал РБК представитель компании. Изначально поставки по «Северному потоку-2» планировалось начать до конца 2019 года. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил 30 октября вечером, отвечая на вопрос РБК, что работы на датском участке могут быть выполнены за пять недель. «Компания-оператор будет работать по проекту, и мы надеемся, что окончание проекта будет в плановые сроки», — добавил он.

«1 января будет ясно», — сказал РБК представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в ответ на вопрос, успеет ли компания достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года. Бывший партнер «Газпрома» сказал РБК, что уложить трубу Nord Stream 2 может до конца года, но еще потребуется время на прокачку газа и подключение газопровода. По его словам, это может занять весь первый квартал 2020 года.

Сейчас проложено уже более 2100 км газопровода в водах России, Финляндии и Швеции, а также в большей части в водах Германии, указывают в Nord Stream 2. Строительство наземных частей в России и Германии близко к завершению, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

На новостях из Дании акции «Газпрома» на Московской бирже ускорили рост, подорожав более чем на 3%, капитализация компании превысила 6,1 трлн руб.

Как США и Украина пытались задержать «Северный поток-2»

В строительство «Северного потока-2» помимо «Газпрома» инвестировали пять крупнейших компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции: OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Общий бюджет проекта составляет €9,5 млрд, каждый из европейских партнеров согласился предоставить в качестве кредита 10% этой суммы, или €4,75 млрд в общей сложности.

В начале октября председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что задержка проекта из-за Дании носит геополитический характер. «Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», — сказал тогда он. «В Дании должны понимать, что никаких объективных причин для того, чтобы не согласовать прохождение, нет», — добавлял Зубков.

О влиянии США на Данию говорил и глава OMV Райнер Зеле в интервью РБК. «Мы также наблюдаем, что есть страны, которые пытаются политически повлиять [на Данию]. И главные вопросы заключаются в следующем: насколько независимо [датские] компетентные органы смогут принять это решение? <...> Влияние США, как вы уже сказали, очевидно», — указывал он, добавляя, что и в Восточной Европе есть страны, выступающие против проекта «Газпрома», — Польша и Украина.

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Райнер Зеле — РБК: «Проекты в России будем делать только с Миллером»

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — написал в среду у себя на странице в Facebook предправления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев, который неоднократно выступал против «Северного потока-2», утверждая, что тот лишает Украину значительной части транзита российского газа в Европу и, по мнению оппонентов «Газпрома», увеличивает зависимость ЕС от российской компании. «Действенное противодействие агрессии в сегодняшнем мире — санкции западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении», — добавил он.

Вашингтон уже не может повлиять на реализацию «Северного потока-2», заявил Джон Салливан, кандидатуру которого Трамп выдвинул на пост посла в России. «Российская сторона может завершить строительство этого газопровода — строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство», — сказал он, выступая 30 октября на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам (цитата по «Интерфаксу»). «Введение санкций не остановит [строительство] этого газопровода», — добавил он.

Как новый газопровод скажется на украинском транзите

Запуск «Северного потока-2» до конца 2019 года или в начале следующего теперь кажется самым вероятным сценарием, но на полную мощность он заработает только в начале 2021 года, когда будут полностью достроены принимающие мощности в Европе, сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. По его оценкам, в следующем году «Газпрому» придется прокачивать через Украину около 40–50 млрд куб. м газа, почти в два раза меньше, чем сейчас, при условии, что «Северный поток-2» (55 млрд куб. м в год) и «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м в год) по дну Черного моря, поставки по которому должны начаться до конца 2019 года, будут загружены наполовину.

Сейчас, в соответствии с европейским законодательством, загружать наземное продолжение «Северного потока-2» можно только на 50%, напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. По ее оценкам, в 2020 году при оптимистичном сценарии «Газпром» сможет прокачать по «Северному потоку-2» около 20 млрд куб. м, в худшем — в два раза меньше.

У Москвы нет возможности отказаться от транзита через Украину в 2020 году, но потребности в транзитных мощностях будут снижаться по мере полного ввода трубопроводов в эксплуатацию, замечает Маринченко. Поэтому «Газпром», несмотря на то что в конце декабря заканчивается десятилетний контракт на поставку и транзит газа в Европу через Украину, отказывается подписывать новый долгосрочный контракт с минимальными гарантированными объемами, на котором настаивает «Нафтогаз», указывает эксперт.

28 октября в Брюсселе прошли очередные переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» при участии Еврокомиссии. По итогам этих переговоров еврокомиссар Марош Шефчович сказал журналистам, что «разочарован», но «не сдается», потому что рассчитывает, что до конца года стороны успеют договориться.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева.
При участии: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков, Полина Химшиашвили.
Теги: Дания , «Северный поток - 2»
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