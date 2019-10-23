От санкций на полном ходу

США сняли ограничения с оператора танкерного флота «Ямал СПГ»

Совместное предприятие китайской Cosco и канадской Teekay изменило акционерную структуру, чтобы продолжать поставки газа «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Cosco оказалась под санкциями США, и это уже привело к росту ставок фрахта СПГ-танкеров

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Ямал СПГ», подконтрольный крупнейшему в России частному производителю газа — НОВАТЭКу, получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев — структуры китайской Cosco. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении НОВАТЭКа.

TC LNG — совместное предприятие канадской Teekay LNG и China LNG Shipping, которое владеет и является оператором СПГ-танкеров ледового класса Arc7 для проекта «Ямал СПГ», который в декабре 2018 года запустил третью очередь, увеличив мощность до 16,5 млн т СПГ в год, став крупнейшим заводом в России. Это позволило заводу занять около 5% мирового рынка сжиженного газа, говорил предправления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. СП Teekay и структуры Cosco поставило «Ямал СПГ» уже четыре танкера — «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов» и «Владимир Воронин». На подходе еще два — «Георгий Ушаков» и «Яков Гаккель». Эти два танкера будут поставлены до конца года, следует из сообщения Teekay. На судах ледового класса Arc7 установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. куб. м, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м.

В сентябре 2019 года Минфин США включил в санкционные списки пять граждан и шесть компаний из Китая, включая две структуры Cosco, по подозрению в участии в перевозках иранской нефти. Одна из них — Cosco Dalian — владеет половиной China LNG Shipping, которая, в свою очередь, является совладельцем TC LNG. China LNG Shipping не была включена в санкционный список, но, поскольку 50% ее акций у Cosco Dalian, она квалифицировалась как «заблокированное лицо» (в соответствии с «правилом 50%»), а значит, и СП TC LNG также считалось заблокированным, сообщила Teekay 30 сентября.

Чем грозили эти санкции проекту НОВАТЭКа

«Ямал СПГ», на котором сейчас строится еще одна очередь, увеличивающая общую мощность завода до 17,5 млн т в год, должен получить 15 танкеров класса Arc7, то есть санкции в отношении Cosco (ее СП вместе с Teekay будет обслуживать шесть танкеров) могли лишить компанию более трети флота. Танкеры Arc7 возят российский СПГ в Европу, перегружая его в Норвегии на конвенционные суда (более дешевые в обслуживании), а также в Китай. На западном направлении НОВАТЭК планирует организовать перевалку с танкеров Arc7 в Мурманске уже к концу года, а на восточном направлении — на Камчатке — в 2023 году.

НОВАТЭК опровергал проблемы с танкерами Arc7 из-за санкций в отношении Cosco, указывая, что «проект «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков». «Я не вижу в этом осложнений для НОВАТЭКа», — говорил позже Михельсон. «Не понимаю, какое отношение имеют перевозки в арктической зоне к поставкам иранской нефти», — отшучивался он.

«Ямал СПГ» не прекращал отгрузки СПГ на время действия санкций в отношении TC LNG Shipping ни в западном, ни в восточном направлении, говорит аналитик IHS Роман Казьмин.

Зампред правления НОВАТЭКа Марк Джетвэй был настроен пессимистично. «Транспортные издержки взлетают на фоне выхода из строя [из-за санкций] СПГ-танкеров... Это демонстрирует тотальную глупость американских санкций и непонимание OFAC побочных эффектов. СПГ не может попасть на рынок как раз в начале осенне-зимнего периода, и суточные ставки фрахта танкеров стремительно растут. Потрясающее решение», — написал он на своей странице в Twitter 11 октября, прикрепив ссылку на статью Bloomberg о рекордном росте ставок фрахта как минимум с 2013 года на фоне санкций против Cosco.

Санкции США взвинтили ставки фрахта на обычные суда примерно на 40%, до $160 тыс. в день, подтвердил РБК Казьмин. Но суда класса Arc7 для «Ямал СПГ» это не затронуло, заметил он: все суда изготовлены специально для проекта, и ставки определяются договором. Рост ставок фрахта отразился на ценах на СПГ: из-за роста предложения ожидалось, что они упадут, но этого не случилось (роста цен также не произошло), заключил эксперт.

Почему сняли санкции

«Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited», — говорилось в пресс-релизе НОВАТЭКа, выпущенном 30 сентября, когда Teekay заявила о влиянии американских санкций на ее СП с Cosco. В итоге так и произошло: во вторник, 22 октября, Teekay сообщила, что на уровне China LNG произошла реструктуризация собственности (то есть Cоsco перестала владеть 50% China LNG). В результате China LNG больше не подпадает под санкции Минфина США, а значит и ее СП с Teekay (TC LNG Shipping), в котором она владеет 50% и которое поставляет танкеры для «Ямал СПГ». Как именно произошла реструктуризация, представители Teekay и НОВАТЭКа в ответ на запросы РБК не сказали. РБК направил запрос в пресс-службу Cosco.

Структуры Cosco могли снизить долю в China LNG Shipping ниже 50%, сказал РБК юрист адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. В этом случае TC LNG автоматически выходит из-под действия санкций, уточняет он. Информация об изменениях долей и внесении изменений в акционерное соглашение пока не раскрывалась.

Из-за санкций США не первый раз проекты, связанные с российскими бизнесменами и компаниями, проводят реструктуризацию акционерной структуры. Так, в январе 2019 года бизнесмен Олег Дерипаска согласился отказаться от контрольной доли в En+, крупнейшем акционере UC Rusal, что позволило вывести из-под санкций США и En+, и UC Rusal. Сам Дерипаска остался под санкциями. А еще раньше, в апреле 2018 года, швейцарский машиностроительный концерн Sulzer договорился с «Реновой» Виктора Вексельберга о выкупе около 15% акций, что снижает долю компании российского миллиардера менее чем до 50% и лишает ее безусловного контрольного пакета акций, а вместе с этим и риска оказаться под санкциями, которые были введены против Вексельберга. Вексельбергу также пришлось снизить доли и в других проектах, чтобы на них не распространялось «правило 50%».