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Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Под действие американских санкций попали две компании, владеющие танкерами, перевозящими грузы для завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. В НОВАТЭКе заявили, что несмотря на это она может поставлять СПГ покупателям без нарушения обязательств

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти. Об это сообщила пресс-служба Teekay (у Cosco и Teekay по 50% в СП), которая даже была вынуждена отложить встречу с инвесторами и аналитиками, намеченную на среду, 2 октября.

«Дочка» Cosco Cosco Dalian является владельцем 50% China LNG Shipping, которой, в свою очередь, принадлежит половина в совместном предприятии с Teekay, владеющем четырьмя СПГ-танкерами арктического класса. Компания China LNG Shipping не была включена в санкционный список Минфина США, но поскольку 50% ее акций у Cosco Dalian, она квалифицируется как «заблокированное лицо», а, значит, и это СП так же считается «заблокированным», пишет канадская компания. Teekay подчеркивает, что не торговала и не будет торговать с Ираном и не будет действовать в нарушение каких-либо торговых санкций.

На прошлой неделе Минфин США включил в санкционные списки против Ирана пять граждан и пять компаний из Китая, включая структуры Cosco.

Но в НОВАТЭК утверждают, что американские саyкции не распространяются на танкеры, предназначенные для перевозок сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». «Компания Teekay LNG через свои аффилированные лица и совместные предприятия владеет четырьмя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для проекта «Ямал СПГ». Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co санкциям. Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited», — говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК.

Проект «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков, указывает пресс-служба НОВАТЭКа.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: НОВАТЭК Ямал СПГ, американские санкции, танкеры
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