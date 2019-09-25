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Политика ,  
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Минфин США включил в санкции по Ирану пять китайских компаний

Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. 

Ограничения коснутся, в частности, Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co и Ship Management Co Ltd, но не будут распространяться на их материнскую компанию, говорится в уведомлении. Санкции Вашингтона также будут наложены на китайские China Concord Petroleum Co, Kunlun Shipping Company Ltd, Kunlun Holding Company Ltd и Pegasus 88 Limited. 

Ранее, 20 сентября, президент США Дональд Трамп объявил о введении «самых серьезных» санкций против Ирана. Теперь всем гражданам США будет запрещено совершать какие-либо операции с участием иранского Центробанка. 

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В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США

Отношения между США и Ираном обострились на фоне атак на объекты нефтяных месторождений Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за них взяло на себя движения йеменских хуситов «Ансар аллах», однако в Вашингтоне обвинили в произошедших нападениях иранские власти.  

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявлял, что санкционная политика США в отношении республики потерпела неудачу. По его словам, «злоупотребление санкциями» ставит под сомнение репутацию Вашингтона в качестве надежного экономического партнера. 

Теги: Минфин США, американские санкции, Иран
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