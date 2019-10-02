Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 01 окт, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 01 окт, 12:46
Малахов попросил прощения на киргизском языке в эфире «России» Общество, 11:38 Кандидатом на пост главы ФСИН стал пришедший из ФСБ генерал Политика, 11:38 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 11:35 Сенаторы в США потребовали наказать Россию за преследование оппозиции Политика, 11:30 Крым с начала года посетили около миллиона украинских туристов Общество, 11:25 Самый успешный клуб Португалии. Главное о сопернике «Зенита» в ЛЧ Спорт, 11:18 В Бурятии уволился попросивший не разгонять митинги росгвардеец Общество, 11:12 Диетолог Минздрава усомнился во вреде бесконтрольного приема витаминов Общество, 11:11 ГИБДД объяснила связь штрафов по камерам с плохой погодой Общество, 10:59 Российские волейболисты отыграли два сета и победили Канаду на Кубке мира Спорт, 10:57 Ученый назвал последствия таяния вечной мерзлоты в России Общество, 10:49 Что означают для владеющих недвижимостью юрлиц новые поправки в НК Недвижимость, 10:42 «Газпром» связал ситуацию с разрешением на «Северный поток-2» с политикой Бизнес, 10:41 Новак предупредил о «нависающей» над Европой «газовой дубинке» США Политика, 10:25
Бизнес ,  
0 
Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа
Леонид Михельсон подтвердил заявление своей компании, сообщив, что американские санкции против поставщика танкеров для «Ямал СПГ» не окажут влияния на проект. По его словам, он не понимает связи арктического проекта с Ираном
НОВАТЭК NVTK ₽1 314,8 -0,32% Купить
Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил не беспокоиться из-за того, что участвующее в перевозках газа компании китайское предприятие попало под санкции США. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, он заявил в ходе Российской энергетической недели.

«Я не вижу в этом осложнений для НОВАТЭКа», — подчеркнул он, отметив, что компания рассчитывает получить все танкеры для проекта «Ямал СПГ» к концу года. «Не понимаю, какое отношение имеют перевозки в арктической зоне к поставкам иранской нефти», — добавил он.

Под санкции США ранее попало совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, предоставляющее НОВАТЭКу танкеры для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ». Структуры Cosco оказались под ограничениями из-за обвинений в торговле с Ираном.

Бизнес
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

В НОВАТЭКе ранее уже заявляли, что санкции не имеют отношения к танкерам, которые должны будут перевозить СПГ с Ямала. Всего Teekay LNG принадлежат четыре СПГ-танкера класса Arc7, использующиеся НОВАТЭКом. В компании Михельсона ранее уже заявляли, что санкции не повлияют на проект «Ямал СПГ». «Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. санкциям», — говорилось в заявлении компании.

СПГ-завод «Ямал СПГ» был достроен в декабре 2018 года. Оператор проекта — это совместное предприятие НОВАТЭКа (50,1%), концерна TOTAL (20%), китайской CNPC (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

Авторы: Алина Фадеева, Георгий Тадтаев
Теги: Леонид Михельсон, НОВАТЭК, санкции
Материалы по теме
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Бизнес
НОВАТЭК отказался от госфинансирования для своего второго СПГ-проекта
Финансы
НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter