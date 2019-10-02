Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил не беспокоиться из-за того, что участвующее в перевозках газа компании китайское предприятие попало под санкции США. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, он заявил в ходе Российской энергетической недели.
«Я не вижу в этом осложнений для НОВАТЭКа», — подчеркнул он, отметив, что компания рассчитывает получить все танкеры для проекта «Ямал СПГ» к концу года. «Не понимаю, какое отношение имеют перевозки в арктической зоне к поставкам иранской нефти», — добавил он.
Под санкции США ранее попало совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, предоставляющее НОВАТЭКу танкеры для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ». Структуры Cosco оказались под ограничениями из-за обвинений в торговле с Ираном.
В НОВАТЭКе ранее уже заявляли, что санкции не имеют отношения к танкерам, которые должны будут перевозить СПГ с Ямала. Всего Teekay LNG принадлежат четыре СПГ-танкера класса Arc7, использующиеся НОВАТЭКом. В компании Михельсона ранее уже заявляли, что санкции не повлияют на проект «Ямал СПГ». «Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. санкциям», — говорилось в заявлении компании.