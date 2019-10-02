Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа

Михельсон не увидел проблемы в санкциях против танкеров для НОВАТЭКа

Леонид Михельсон подтвердил заявление своей компании, сообщив, что американские санкции против поставщика танкеров для «Ямал СПГ» не окажут влияния на проект. По его словам, он не понимает связи арктического проекта с Ираном

Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил не беспокоиться из-за того, что участвующее в перевозках газа компании китайское предприятие попало под санкции США. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, он заявил в ходе Российской энергетической недели.

«Я не вижу в этом осложнений для НОВАТЭКа», — подчеркнул он, отметив, что компания рассчитывает получить все танкеры для проекта «Ямал СПГ» к концу года. «Не понимаю, какое отношение имеют перевозки в арктической зоне к поставкам иранской нефти», — добавил он.

Под санкции США ранее попало совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, предоставляющее НОВАТЭКу танкеры для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ». Структуры Cosco оказались под ограничениями из-за обвинений в торговле с Ираном.

В НОВАТЭКе ранее уже заявляли, что санкции не имеют отношения к танкерам, которые должны будут перевозить СПГ с Ямала. Всего Teekay LNG принадлежат четыре СПГ-танкера класса Arc7, использующиеся НОВАТЭКом. В компании Михельсона ранее уже заявляли, что санкции не повлияют на проект «Ямал СПГ». «Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. и Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. санкциям», — говорилось в заявлении компании.