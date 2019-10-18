Развитие Арктики подогреют на сжиженном газе

Минэнерго предложило создать компанию для инвестиций в СПГ-проекты

Глава Минэнерго Александр Новак предложил создать госкомпанию для соинвестирования в крупномасштабные проекты по производству сжиженного природного газа. Цель — удвоить долю России на мировом рынке СПГ

Александр Новак (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры». Об этом говорится в письме министра президенту от 3 сентября (копия есть в распоряжении РБК, подлинность письма подтвердил источник в правительстве).

Цель создания новой компании — «решение вопроса привлечения инвестиций в новые крупномасштабные проекты» по производству СПГ, поясняет Новак. Эта мера и инициатива Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя президента в конце 1990-х, выпустить отдельный президентский указ об Арктике, в который должны быть включены предложения о развитии СПГ-индустрии и Северного морского пути, необходима для стимулирования экономики Арктического региона, увеличения доли России на рынке СПГ, а также интенсификации монетизации запасов газа в России, указывает министр.

Суть предложений Литвиненко

О том, что ректор обратился к Путину с предложением создать СПГ-кластер, который бы производил 140–150 млн т СПГ в год, стало известно в феврале 2019-го. «Единого организующего документа, например указа президента России, который определил бы целевые показатели по удвоению объемов экспорта газа за счет производства СПГ, мощность и сроки создания необходимого ледокольного и танкерного (газовозы. — РБК) флотов, сроки разработки и передачи в промышленное освоение российской технологии крупнотоннажного сжижения, не существует», — указал Литвиненко.

Предложение было поручено проработать Минэнерго вместе с заинтересованными ведомствами. Новак в своем письме приводит выводы министерства относительно этой инициативы. Он указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 году может достигнуть уровня 600–700 млн т в год против 320 млн т в 2018-м. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактовано, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 года 28 млн т», — констатировал министр. По его оценкам, это позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8 до 15–20%.

«Представляется целесообразным рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть предложения ректора Санкт-Петербургского горного университета и Минэнерго России при исполнении упомянутых поручений президента», — говорится в письме помощника Путина по экономическим вопросам Андрея Белоусова, которое он отправил начальнику контрольного управления президента Дмитрию Шалькову еще в апреле. У РБК есть копия этого письма, к апрелю уже был готов предварительный доклад Минэнерго, предложения которого легли в основу сентябрьского письма Новака Путину.

Под поручениями президента подразумеваются назначение Минвостокразвития федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны России, а также разработка проекта стратегии развития Арктики, который должно подготовить правительство. «Вместе с Минэнерго мы договорились, что вопросы развития СПГ и использования сырьевой базы для него мы отразим в двух стратегиях — энергетической и арктической, которые готовятся в соответствии с поручением главы государства. В этой части положения двух стратегий будут синхронизированы», — сказал РБК представитель Минвостокразвития. По его словам, вопросы создания государственной публично-правовой компании, которая могла бы стать соинвестором, не обсуждались. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

«Переписку традиционно не комментируем. Единая позиция пока не сформирована», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Место России на рынке СПГ

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 2 октября, Владимир Путин подтвердил, что Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа до 120–140 млн т в год. Он отметил, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи, а также привлекательной логистики. По его словам, в связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на рынке. Президент отметил, что на мировом СПГ-рынке доля России после ввода на полную мощность завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в декабре 2018-го возросла более чем в два раза и составила 9% (это больше оценки Новака в 8%). Для страны это пока немного, но такой результат уже можно считать значительным прогрессом, сказал президент.

СПГ-проекты в России Сейчас в России действует всего два крупных завода по сжижению природного газа (СПГ) — «Сахалин-2» (мощностью 11,4 млн т в год), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (16,5 млн т в год). В сентябре НОВАТЭК принял инвестиционное решение о строительстве второго СПГ-завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год. Первая очередь (6,6 млн т в год) должна быть запущена в 2023 году, вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Тогда же глава «Роснефти» Игорь Сечин В сентябре НОВАТЭК принял инвестиционное решение о строительстве второго СПГ-завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год. Первая очередь (6,6 млн т в год) должна быть запущена в 2023 году, вторая и третья — в 2024 и 2026 годах. Тогда же глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил , что «Роснефть» вместе с партнерами по проекту «Сахалин-1» (сейчас не производит СПГ) намерена построить завод «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри в Хабаровском крае мощностью 6,2 млн т. Запуск этого завода запланирован на 2027 год, сообщила президент Exxon Neftegas («дочка» Exxon и оператор «Сахалин-1») Шелли Бир. Она отметила, что на итоговые сроки могут повлиять различные факторы, в том числе согласования регуляторов и «тенденции на рынке СПГ».

Глава правления крупнейшей частной газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон еще в апреле 2019 года предложил закрепить на государственном уровне цель создания СПГ-кластера мощностью до 140 млн т в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с инициативой Владимира Литвиненко. «Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», — сказал он, выступая на ежегодной коллегии Минэнерго. По словам Михельсона, это позволит обеспечить России до 20% мирового рынка СПГ.

Во время запуска третьей очереди «Ямал СПГ» в декабре 2018 года Михельсон обещал, что один НОВАТЭК будет производить ежегодно 55–60 млн т СПГ к 2030 году. Позже он сказал, что компания может пересмотреть свою стратегию, чтобы к этому времени достичь производства 70 млн т в год.

К 2028 году на мировом рынке газа останется всего три крупнейших производителя, которые будут между собой конкурировать за потребителей, — Катар, США и Россия, предсказал в сентябре Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), который базируется в Вашингтоне. Катар, уже являющийся мировым лидером на СПГ-рынке, за десять лет увеличит производство в полтора раза — до 150 млрд куб. м, или 109 млн т, считают эксперты. США, которые сейчас даже не входят в пятерку крупнейших производителей и уступают России по поставкам СПГ в Азию и Европу, увеличат выпуск и экспорт сразу в пять раз, с 28 млрд куб. м в 2018 году до 140 млрд куб. м (около 101 млн т) в 2028 году за счет ввода новых проектов. А производство СПГ в России за тот же срок вырастет лишь в 2,7 раза, с 25 млрд до 68 млрд куб. м (около 50 млн т), позволив ей стать третьим СПГ-производителем в мире, считают аналитики Центр стратегических и международных исследований.

РБК направил запросы в пресс-службы НОВАТЭКа и «Газпрома», который контролирует первый в России СПГ-завод «Сахалин-2».