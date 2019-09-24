Exxon назвала сроки запуска Дальневосточного СПГ

Запуск завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке запланирован на 2027 год, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова президента Exxon Neftegas Шелли Бир.

Бир уточнила, что на итоговые сроки могут повлиять различные факторы, в том числе согласования регуляторов и «тенденции на рынке СПГ».

Exxon Neftegas — «дочка» американской Exxon, оператор проекта «Сахалин-1» с долей в 30%. В начале сентября президент «Роснефти» (еще один участник проекта совместно с японской Sodeco и индийской ONGC) Игорь Сечин сообщил, что акционеры «Сахалин-1» приняли решение о строительстве собственного СПГ-завода в Де-Кастри в Хабаровском крае. Предварительная оценка стоимости завода мощностью 6,2 млн т, создание которого обсуждалось с 2013 года, составляла $9,8 млрд.

При этом, как отмечает «РИА Новости», в презентации проекта, подготовленной директором департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова, указано, что год запуска завода — 2025 год. В ней также более чем в два раза снижена оценка стоимости строительства — $4,2 млрд.