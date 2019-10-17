Нажитое коррупционерами уйдет с молотка

Минэкономразвития предлагает новую схему реализации конфискованной элитной недвижимости

Минэкономразвития предложило по-новому распоряжаться жильем, изъятым у осужденных за коррупцию чиновников. Вместо передачи его очередникам и госучреждениям МЭР предлагает продавать недвижимость на торгах и пополнять бюджет

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников, и так увеличить доходы бюджета. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Речь идет о поправках в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Сейчас жилую недвижимость, конфискованную в рамках дел о коррупции, можно только отдавать для социальных и государственных нужд бесплатно. Такое жилье могут получить, например, очередники или госпредприятия и учреждения.

По замыслу Минэкономразвития, в законодательстве должно появиться понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой «возможна исключительно на торгах».

Критерии, какие квартиры по-прежнему будут отдавать бесплатно, а какие можно продавать на торгах, определит правительство уже после принятия поправок. Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.

В пояснительное записке к законопроекту указано, что он разработан для исполнения поручений президента Владимира Путина, вице-премьера Максима Акимова и межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. В пресс-службе Минэкономразвития не смогли оперативно уточнить суть этих поручений.

Элитный конфискат

Правительство озаботилось этим вопросом из-за возросшего количества жилой недвижимости, попавшей в казну в рамках судебных решений о конфискации по уголовным и гражданским делам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, это дела, возбужденные по закону о контроле за доходами госслужащих, когда у чиновников, их жен, мужей и несовершеннолетних детей находят имущество, не соответствующее доходам.

«Зачастую такие объекты жилого фонда представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности, которое нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений», — указано в пояснительной записке. Авторы законопроекта также признают, что нынешняя практика экономически неэффективна для государства.

В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, а, наоборот, повлечет увеличение доходов федерального бюджета за счет сумм, вырученных ‎от приватизации конфискованного и иного изъятого недвижимого имущества.

Громкие примеры

Авторы законопроекта приводят статистику Росимущества, согласно которой ‎с 2015 года по середину 2019 года в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд руб. С учетом обширной практики изъятия жилья по коррупционным делам количество таких жилых объектов недвижимости в казне будет расти, предупреждает Минэкономразвития.

По закону о контроле за доходами госслужащих генпрокуратура может подать в суд при подозрении, что чиновник или его близкие владеют имуществом, которое не могли получить на законные доходы.

Самый громкий пример, когда государство изъяло имущество по этому закону, связан с делом полковника Дмитрия Захарченко, работавшего в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Генпрокуратура отсудила имущество на 9 млрд руб. — это 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля. После этого Росимущество успешно продало машины Захарченко: сначала Mercedes-Benz нашел владельца почти за 1 млн руб., затем еще один Mercedes-Benz был продан почти за 4 млн руб. и Porsсhe Cayenne за 2 млн руб. О том, как распорядились недвижимостью полковника, ничего не сообщалось.

В этом году Генпрокуратура подала несколько крупных исков об изъятии имущества в доход государства. По одному из таких исков в апреле суд изъял имущество бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на сумму 10 млрд руб. В надзорном ведомстве сообщили, что обнаружили у бывшего чиновника 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля. Основная часть активов была оформлена на подконтрольные Шестуну юрлица, выяснила Генпрокуратура. Несмотря на попытки оспорить изъятие имущества, оно вступило в силу в июле.

В сентябре в пользу казны было изъято еще 1,7 тыс. объектов недвижимости и несколько автомобилей — Генпрокуратура отсудила это имущество у экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и близких к нему лиц. Активы оценены в 9 млрд руб. Недвижимость, изъятая у Постриганя, — это в основном участки в Клинском районе, а также местный торговый центр, здание кинотеатра, детская поликлиника, баня, два детских сада и лодочная станция в парковой зоне.

Генпрокуратура намерена пополнить бюджет и имуществом бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его семьи. В феврале ведомство потребовало передать в казну имущество на 1,5 млрд руб., а в сентябре увеличило иск до 2,2 млрд руб. Среди активов бывшего главы республики и его близких, которые обнаружили прокуроры, жилой комплекс в природоохранной зоне в Марий Эл, квартиры, здания «в голландском стиле» в центре Йошкар-Олы, земельные участки в Москве и Марий Эл. Маркелов в письме РБК весной настаивал, что его семья заработала на эту недвижимость законно. Решение об изъятии имущества по его делу к настоящему времени не принято.