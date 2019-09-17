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Общество ,  
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У экс-главы Клинского района Подмосковья изъяли имущество на 9 млрд руб.
Речь идет о 1,7 тыс. объектов недвижимости (в основном это земельные участки в Клинском районе), нескольких автомобилях и 5 млрд руб. деньгами
Александр Постригань (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Клинский городской суд изъял в доход государства имущество экс-главы Клинского района Александра Постриганя и его близких лиц на 9 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, истца по делу.

Среди этого имущества в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости (в основном это земельные участки в Клинском районе), четыре автомобиля и 5 млрд руб. деньгами. Таким образом, суд поддержал иск Генпрокуратуры об отчуждении имущества, «полученного из непредусмотренных законом источников», в полном объеме, отметили в ведомстве.

Российская Федерация в том числе получила «значимые объекты социально-бытового и культурного назначения», добавили в Генпрокуратуре: это, среди прочего, здание кинотеатра, местный торговый центр, детская поликлиника, баня, два детских сада и лодочная станция в парковой зоне.

«Было изъято огромное количество объектов, принадлежащих далеко не только Александру Постриганю, но и другим лицам, в том числе юридическим, всего по делу, насколько я помню, было 26 ответчиков. Имущество, в основном недвижимое», — заявила РБК адвокат Александра Постриганя Анастасия Брайчева.

Также в разговоре с РБК адвокат отметила, что сумму в 9 млрд руб. прокуратура рассчитывает исходя из кадастровой стоимости объектов. «Ни одна норма закона не позволяет так делать, поэтому окончательная сумма иска не имеет цифрового выражения. Если объект был приобретен в 2002 году или получен в наследство, а такие объекты суд тоже счел коррупционными, что мне как юристу непонятно, и что мы будем обжаловать. В любом случае ни в 2000, ни в 2007 году стороны не могли руководствоваться [при заключении сделок] той кадастровой стоимостью, в которую объекты были оценены в 2019 году. Применение этой кадастровой стоимости для расчета общей суммы иска в 9 млрд руб., мягко говоря, необоснованно», — заявила Анастасия Брайчева.

Общество
У экс-главы подмосковного района нашли имущество еще на 5 млрд руб.

Постригань, который руководил Клинским районом Подмосковья с 1992 по 2014 года, был задержан в июне 2018 года. Изначально его заподозрили в превышении должностных полномочий при сдаче в эксплуатацию жилого дома. Впоследствии в отношении него было заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая мошенничество, превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. По версии обвинения, Постригань, используя родственников, близких лиц и подконтрольные структуры, с начала 2000-х годов переводил государственное имущество в личную собственность

Авторы: Артём Губенко, Роман Кирьянов
Теги: Подмосковье, имущество, недвижимость
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