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Дело Шестуна ,  
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Суд изъял у Шестуна и соответчиков по делу имущество на 10 млрд руб.
Помимо бывшего главы Серпуховского района, ответчиками значились 35 физических и юридических лиц. Прокуратура нашла у экс-чиновника, среди прочего, более 600 объектов недвижимости
Александр Шестун (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на сумму 10 млрд руб. будет изъято в пользу государства, постановил Красногорский суд Московской области, удовлетворив требование Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо земельных участков, изъяты более 20 автомобилей, речной транспорт, указывает агентство.

Супруга Шестуна Юлия заявила, что семья намерена обжаловать решение суда. «Считаем его незаконным и необоснованным. Нашу семью выгнали на улицу, у нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали», — сказала она.

Исковое заявление прокуратура подала в середине января: в ведомстве заявили, что обнаружили у бывшего чиновника 676 объектов недвижимости, большая часть которой была оформлена на подконтрольные ему юрлица. Ответчиками по иску, помимо Шестуна, проходили еще 35 физических и юридических лиц.

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Один из адвокатов бывшего чиновника Сергей Малюкин говорил РБК, что это имущество не имеет отношения к Шестуну. На этом же настаивает супруга бывшего главы Серпуховского района Юлия.

Шестун проходит по уголовному делу, которое сначала было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Оно было заведено летом 2018 года. По версии следствия, возглавляя Серпуховской район, Шестун передал четыре участка земли юрлицу, нанеся ущерб бюджету в размере более 60 млн руб. Позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество.

В феврале следствие сообщило, что Шестуну предъявлено новое обвинение в получении взяток на почти 10 млн руб.

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Бывший чиновник вину не признает и связывает уголовное преследование с политикой. В апреле 2018 года он опубликовал видеообращение в адрес президента России, в котором говорил об угрозах, поступавших со стороны других чиновников и силовиков. Шестун говорил, что его собеседники вынуждали его подать в отставку из-за протестов против приема на полигоне «Лесная» мусора из Москвы.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Александр Шестун, Имущество, Серпуховский район
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