Суд изъял у Шестуна и соответчиков по делу имущество на 10 млрд руб.

Один из адвокатов бывшего чиновника Сергей Малюкин говорил РБК, что это имущество не имеет отношения к Шестуну. На этом же настаивает супруга бывшего главы Серпуховского района Юлия.

Шестун проходит по уголовному делу, которое сначала было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Оно было заведено летом 2018 года. По версии следствия, возглавляя Серпуховской район, Шестун передал четыре участка земли юрлицу, нанеся ущерб бюджету в размере более 60 млн руб. Позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество.

В феврале следствие сообщило, что Шестуну предъявлено новое обвинение в получении взяток на почти 10 млн руб.

Бывший чиновник вину не признает и связывает уголовное преследование с политикой. В апреле 2018 года он опубликовал видеообращение в адрес президента России, в котором говорил об угрозах, поступавших со стороны других чиновников и силовиков. Шестун говорил, что его собеседники вынуждали его подать в отставку из-за протестов против приема на полигоне «Лесная» мусора из Москвы.