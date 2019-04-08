Суд изъял у Шестуна и соответчиков по делу имущество на 10 млрд руб.

Имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на сумму 10 млрд руб. будет изъято в пользу государства, постановил Красногорский суд Московской области, удовлетворив требование Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо земельных участков, изъяты более 20 автомобилей, речной транспорт, указывает агентство.
Супруга Шестуна Юлия заявила, что семья намерена обжаловать решение суда. «Считаем его незаконным и необоснованным. Нашу семью выгнали на улицу, у нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали», — сказала она.
Исковое заявление прокуратура подала в середине января: в ведомстве заявили, что обнаружили у бывшего чиновника 676 объектов недвижимости, большая часть которой была оформлена на подконтрольные ему юрлица. Ответчиками по иску, помимо Шестуна, проходили еще 35 физических и юридических лиц.