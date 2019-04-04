Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что, по словам Маркелова, строила его семья

Имущество, которое просит изъять Генпрокуратура, принадлежит не Маркелову, а вдове его отца, рассказал РБК бывший глава Марий Эл, передав ответы через адвоката. «С 1991 года мы с моим отцом занимались бизнесом. После его смерти моим партнером стала его жена. В 2001 году я вступил в должность. Все мои и Маркеловой Татьяны Ивановны активы были переведены в денежные средства в вексельном депозите. После кризиса 2008 года, когда наши партнеры прекратили инвестировать, я предложил Маркеловой вложить деньги в республику Марий Эл, учредить предприятия, что она и сделала», — рассказал Маркелов.

Недвижимость строилась на прибыль от хозяйственной деятельности Маркеловой, заявил бывший чиновник: «Юридические лица брали кредиты, строили жилые и нежилые дома, реализовывали. На вырученные деньги юридические лица строили в голландском стиле, от аренды получали прибыль».

Имущество в иске — это собственность предприятий, которое, по словам Маркелова, к нему не относится, а «каждое из зданий — архитектурный шедевр».

«Построенные ею комплексы преобразили город Йошкар-Ола. На пустырях выросли дворцы, например, часы «12 Апостолов». Естественно, у кого-то чешутся руки, хотят забрать, пересчитать и продать», — утверждает Маркелов.

Прокуратура в иске доказывает принадлежность зданий экс-чиновнику тем, что он лично принимал участие в обсуждении фасадов будущих зданий, утверждает Маркелов. «Я рисовал фасады ста зданиям, которые строились в Йошкар-Оле. Что, их нужно все арестовывать?», — заявил он.

Маркелов, по его словам, не зарабатывал ни на зданиях, ни на бизнесе мачехи. Он уточнил, что лишь обращался к ней с просьбой поддержать социальные проекты или храмы.

Татьяна Маркелова, по данным СПАРК, является владельцем или совладельцем восьми компаний. Ей принадлежат ООО «Чукшинский карьер», где добывают камень, песок и глину, цементные производства («КЧК» и «Марийский цемент»), инвестиционные компании «Воскресенский парк», «Июнь 2006» и «Кардинал», также она является совладелицей «Марийской независимой вещательной корпорации» и бенефициаром «Телекомпании 12 регион». Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд руб, следует из данных СПАРК. Все юрлица зарегистрированы по одному из двух адресов в Йошкар-Оле: Ленинский проспект, 24 г литера А либо ул. Успенская, д. 17. Первое здание выходит на площадь Оболенского-Ноготкова и примыкает к Национальной художественной галерее Марий Эл, построенной в 2007 году. Прообразом комплекса стали венецианские площадь Сан-Марко и Дворец дожей. По тому же адресу, что и юрлица Маркеловой, находится Конституционный суд республики Марий Эл. По адресу Успенская, 17 также находится здание, напоминающее итальянское Возрождение.

В чем обвиняют Маркелова

Маркелов был арестован в апреле 2017 года, через несколько дней после отставки по собственному желанию. Следствие считает, что он получил через свое доверенное лицо, директора телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову, взятку в 235 млн руб. от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша за возможность получить господдержку на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Взятку, по мнению следствия, оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия «Тепличное», принадлежавшего «Регион 12» (телекомпания фактически была крупным холдингом с самыми разными активами). Впоследствии министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева указала в документах заведомо ложную информацию, чтобы Криваш смог получить в качестве госсубсидий несколько миллиардов рублей, считают в СКР. Кожанова и Долгушева также арестованы, Криваш скрылся.

Кроме получения взятки (с. 290 УК) и злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК), Маркелову вменяется незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК), поскольку у него дома нашли пистолетные патроны.

​Маркелов отрицает вину. В письме из СИЗО он заявил, что не лоббировал интересы Криваша: «Акашевская» получала субсидии с 2006 года, когда глава республики не был знаком с Кривашом. При этом в программу поддержки сельского хозяйства птицефабрика была включена постановлением правительства, и финансирование выделялось из федерального центра.

Покупка Кривашом акций «Тепличного» была не фиктивной, утверждает Маркелов. Предприятие, по его словам, не было убыточным: его акции оценивались в суммы от 205 млн до 560 млн руб., настаивает экс-глава Марий Эл. При этом сам Маркелов, по его словам, выгоды от сделки не имел, поскольку «Регион 12», куда входило «Тепличное», не контролировал.

Найденные у Маркелова патроны привезли в его отсутствие «не уполномоченные» на то экс-чиновником люди, говорит обвиняемый.

Свое дело Маркелов называет политическим, отмечая, что ему «просто страшно» отвечать на вопрос об организаторах его преследования: «Ответив, я просто залезу в петлю». В СИЗО Маркелов, по его словам, частично утратил зрение и слух.

Маркелов возглавлял республику 16 лет. Помимо возведения дворцов в Йошкар-Оле, чиновник запомнился своим поэтическим творчеством. Так, уже после своего ареста Маркелов сочинил стихотворное обращение к Владимиру Путину, где рассказал о своем отношении к обвинению.