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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Общество ,  
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Росимущество продало две иномарки полковника Захарченко

Состоялся аукцион, на котором были проданы автомобили Дмитрия Захарченко — экс-сотрудника МВД, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росимущества.

На торгах были реализованы Mercedes Benz S500 2015 года выпуска и Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года выпуска. На предыдущих торгах продать эти машины не удалось, в связи с чем Росимущество снизило стартовую стоимость на 30%. Изначально они были выставлены на торги в конце февраля вместе с еще одним Porsche — Cayenne GTS 2013 года по общей стоимости 10,5 млн руб.

В результате Mercedes Захарченко ушел с молотка за 3,984 млн руб. Porsche Cayenne удалось продать за 2,034 млн руб. На первые торги поступили заявки от четырех лиц, из которых в итоге участвовали только два. На Porshe поступило 12 заявок, но в торгах участвовали четыре лица.

«Денежные средства, полученные от реализации автомобилей, в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет», — сообщили в ведомстве.

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Дмитрий Захарченко, работавший в управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, был задержан в 2016 году. В ходе обысков у Захарченко и его родных нашли наличные на сумму 9 млрд руб. и золотой слиток. У бывшего полковника были изъяты 27 объектов недвижимости и четыре автомобиля.

Теги: Росимущество, Дмитрий Захарченко, Аукцион
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