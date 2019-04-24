Росимущество продало две иномарки полковника Захарченко

Состоялся аукцион, на котором были проданы автомобили Дмитрия Захарченко — экс-сотрудника МВД, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росимущества.

На торгах были реализованы Mercedes Benz S500 2015 года выпуска и Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года выпуска. На предыдущих торгах продать эти машины не удалось, в связи с чем Росимущество снизило стартовую стоимость на 30%. Изначально они были выставлены на торги в конце февраля вместе с еще одним Porsche — Cayenne GTS 2013 года по общей стоимости 10,5 млн руб.

В результате Mercedes Захарченко ушел с молотка за 3,984 млн руб. Porsche Cayenne удалось продать за 2,034 млн руб. На первые торги поступили заявки от четырех лиц, из которых в итоге участвовали только два. На Porshe поступило 12 заявок, но в торгах участвовали четыре лица.

«Денежные средства, полученные от реализации автомобилей, в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет», — сообщили в ведомстве.