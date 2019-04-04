Венеция Маркелова: что построили в Йошкар-Оле при экс-губернаторе

Памятник флорентийскому правителю XV века высотой 3,5 метра был установлен в Итальянском парке в 2012 году. Маркелов — большой поклонник итальянской архитектуры и эпохи Возрождения. Он не раз заявлял, что ему «хочется, чтобы Марий Эл походила на эпоху Возрождения, и здесь бы происходило свое возрождение искусств, традиций меценатства»
Площадь находится в центре города. Здания на площади выполнены в венецианском стиле и соседствуют с такими памятниками как бронзовый монумент Ивана Оболенского-Ноготкова (первый воевода Царевококшайска (древнее название Йошкар-Олы) — РБК) и копией московской Царь-пушки.
Адрес галереи: Ленинский пр., 24
Галерея была открыта в ноябре 2007 года. В ней представлена одна постоянная экспозиция. Доминанта постройки — башня с часами, в верхнем левом углу которых открывающиеся ворота с образом Божией Матери. В нижнем левом углу движется ослик с ее образом, символизирующий пришествие Богоматери на марийскую землю. Здание — копия дворца Дожей в Венеции
Адрес: наб. Брюгге, 5
Выполненное в псевдоготическом стиле здание городского ЗАГСа было построено в 2012 году. Перед входом в ЗАГС находится скульптура принцу Монако Ренье III и его супруги Грейс Келли, как «символа семейного счастья»
Адрес: наб. Брюгге
Недалеко от здания ЗАГСа находится уменьшенная копия Спасской башни Кремля
Адрес: Царьградский проспект, 35
До 2014 года Республиканский театр кукол, основанный в 1942 году находился в другом здании. Новое построено по образу баварского замка Нойшванштайн
Названа в честь города в Бельгии. Дома вдоль набережной, в которых находятся государственные учреждения, построены во фламандском стиле
Адрес: Царьградский просп., 37
Набережная ведет к комплексу 12 апостолов — копии флорентийского дворца Палаццо Веккьо, в котором жила семья Медичи. Здесь находятся магазины и офисы. Свое название здание получило из-за анимационных часов на башне: каждые три часа фигуры апостолов и Иисуса на ослике под колокольный звон проходят по балкону здания
Адрес: Вознесенская ул., 58
Построенный в августе 2009 года Кремль стоит на месте средневекового острога. Здесь проходят выставки, находится сквер и музей археологических находок.