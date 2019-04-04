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Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Венеция Маркелова: что построили в Йошкар-Оле при экс-губернаторе
По иску Генпрокуратуры у бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова могут быть изъяты здания «в голландском стиле» в центре Йошкар-Олы. Маркелов возглавлял республику с 2001 по 2017 годы. За это время в столице появилось множество новых зданий, вдохновленных архитектурой эпохи Возрождения, поклонником которой является экс-губернатор.
Памятник Лоренцо Медичи
Фото: Александр Якимов / Фотобанк Лори

Памятник флорентийскому правителю XV века высотой 3,5 метра был установлен в Итальянском парке в 2012 году. Маркелов — большой поклонник итальянской архитектуры и эпохи Возрождения. Он не раз заявлял, что ему «хочется, чтобы Марий Эл походила на эпоху Возрождения, и здесь бы происходило свое возрождение искусств, традиций меценатства»

Площадь Оболенского-Ноготкова и здание Национальной художественной галереи
Фото: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Площадь находится в центре города. Здания на площади выполнены в венецианском стиле и соседствуют с такими памятниками как бронзовый монумент Ивана Оболенского-Ноготкова (первый воевода Царевококшайска (древнее название Йошкар-Олы) — РБК) и копией московской Царь-пушки.

Адрес галереи: Ленинский пр., 24

Галерея была открыта в ноябре 2007 года. В ней представлена одна постоянная экспозиция. Доминанта постройки — башня с часами, в верхнем левом углу которых открывающиеся ворота с образом Божией Матери. В нижнем левом углу движется ослик с ее образом, символизирующий пришествие Богоматери на марийскую землю. Здание — копия дворца Дожей в Венеции

Здание городского ЗАГСа
Фото: Никита Ветренный / Фотобанк Лори

Адрес: наб. Брюгге, 5

Выполненное в псевдоготическом стиле здание городского ЗАГСа было построено в 2012 году. Перед входом в ЗАГС находится скульптура принцу Монако Ренье III и его супруги Грейс Келли, как «символа семейного счастья»

Спасская башня
Фото: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Адрес: наб. Брюгге

Недалеко от здания ЗАГСа находится уменьшенная копия Спасской башни Кремля

Республиканский театр кукол
Фото: Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Адрес: Царьградский проспект, 35

До 2014 года Республиканский театр кукол, основанный в 1942 году находился в другом здании. Новое построено по образу баварского замка Нойшванштайн

Набережная Брюгге
Фото: Андрей Володин / Фотобанк Лори

Названа в честь города в Бельгии. Дома вдоль набережной, в которых находятся государственные учреждения, построены во фламандском стиле

Комплекс 12 апостолов
Фото: Виктор Бартенев / Фотобанк Лори

Адрес: Царьградский просп., 37

Набережная ведет к комплексу 12 апостолов — копии флорентийского дворца Палаццо Веккьо, в котором жила семья Медичи. Здесь находятся магазины и офисы. Свое название здание получило из-за анимационных часов на башне: каждые три часа фигуры апостолов и Иисуса на ослике под колокольный звон проходят по балкону здания

Царевококшайский Кремль
Фото: Наталья Волкова / Фотобанк Лори

Адрес: Вознесенская ул., 58

Построенный в августе 2009 года Кремль стоит на месте средневекового острога. Здесь проходят выставки, находится сквер и музей археологических находок.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Леонид Маркелов
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