Венеция Маркелова: что построили в Йошкар-Оле при экс-губернаторе

Площадь Оболенского-Ноготкова и здание Национальной художественной галереи

Площадь находится в центре города. Здания на площади выполнены в венецианском стиле и соседствуют с такими памятниками как бронзовый монумент Ивана Оболенского-Ноготкова (первый воевода Царевококшайска (древнее название Йошкар-Олы) — РБК) и копией московской Царь-пушки.

Адрес галереи: Ленинский пр., 24

Галерея была открыта в ноябре 2007 года. В ней представлена одна постоянная экспозиция. Доминанта постройки — башня с часами, в верхнем левом углу которых открывающиеся ворота с образом Божией Матери. В нижнем левом углу движется ослик с ее образом, символизирующий пришествие Богоматери на марийскую землю. Здание — копия дворца Дожей в Венеции