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Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза
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Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза
Общество, 27 авг, 23:29
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Mercedes-Benz полковника Захарченко продали на торгах со второго раза

Конфискованный автомобиль Mercedes-Benz 250 продан за 966,2 тыс. руб. Валерию Надточию, сообщается на официальном сайте сайте для размещения информации о торгах с госимуществом. Автомобиль принадлежал обвиненному в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко, передает ТАСС.

Торги прошли 27 августа, начальная цена машины составляла 690,2 тыс. руб. В итоге автомобиль Захарченко купили за 966,2 тыс. руб.

Эти торги по продаже Mercedes-Benz являются вторыми. Во время первых торгов заявок на покупку не было, поэтому пришлось объявить повторный аукцион.

Росимущество по Ростовской области выставило на продажу автомобиль Захарченко 31 июля. Бывшего сотрудника управления МВД по экономической безопасности и противодействия коррупции арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. Впоследствии его также обвинили в получении взятки в $800 тыс. При этом во время обыска в его квартире нашли еще 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн.

В августе имущество семьи Захарченко на 9 млрд руб. обратили в доход государства.

Теги: Дмитрий Захарченко , автомобиль , торги
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