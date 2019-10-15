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Газета
Следствие фокусируется на насильственной составляющей
Газета № 160 (3115) (1510)
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Следствие фокусируется на насильственной составляющей
В Москве прошли новые задержания и обыски по «делу 27 июля»
Следственный комитет задержал еще четырех человек по делу о применении насилия против представителя власти, еще два человека скрылись. Силовики реанимируют дело о массовых беспорядках, считают эксперты
Фото: Следственный комитет РФ

Новые фигуранты

В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Еще двое скрылись, говорится в сообщении ведомства.

По местам жительства задержанных прошли обыски, им предъявят обвинения в ближайшее время.

По данным следователей, 27 июля Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. СК также считает, что Лесных нанес одному из правоохранителей удар ногой. Баршай «толкнул с разбега в спину» сотрудника Росгвардии, а Емельянов удерживал росгвардейца силой, мешая выполнять служебные обязанности, говорится в сообщении.

Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Действия задержанных «подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места события», отмечает следствие. На своем YouTube-канале СК разместил видеоролик с акции в Москве 27 июля. На видео видно, как один из участников акции во время задержаний толкает сотрудника Росгвардии в плечо, а другие митингующие оттаскивают росгвардейца в сторону.

Ранее, в понедельник, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к 19-летнему активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу, после чего его увезли в СК на допрос по делу об участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Кулинич в интервью «Дождю» ранее говорил, что был одним из тех, кто вел толпу от Старого Арбата на несанкционированной акции. Также сообщалось об обысках у Баршая, Мартинцова, Емельянова и Лесных.

Впоследствии в понедельник СК отпустил Кулинича после допроса, по данным «ОВД-Инфо», у него статус свидетеля по делу.

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками
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Реанимация дела

Силовики пытаются реанимировать по сути развалившееся дело о массовых беспорядках, считает замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

Дело о протестах в Москве условно делится на две части, констатирует он. Первая часть — это дела о посягательстве на здоровье сотрудников правоохранительных органов, и вторая часть — статья о массовых беспорядках — изначально была основной и по сути развалилась за неимением доказательств, продолжает эксперт.

«В случае со статьей о насилии в отношении правоохранителей складывается ощущение, что красный свет перед следователями никто не включал — власть исходит из того, что силовики являются полностью неприкосновенными. Когда следствие сообщает о достаточном количестве доказательств, делам дается ход», — объясняет он. Даже Павел Устинов, обвиняемый в вывихе плеча сотруднику Росгвардии Александру Лягину 3 августа, остается осужденным — приговор смягчен, но он обвинительный — год условно, напоминает Макаркин.

Устинов рассказал о разговоре омоновцев перед обвинением в вывихе
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А вот дело об организации массовых беспорядков развалилось, подчеркивает эксперт — акции протеста в Москве носили стихийный характер. «Однако у силовиков, видимо, срабатывает «синдром недоигранной игры» — они не теряют надежду найти подстрекателей и реанимировать дело. Что получится дальше — будет во многом зависеть от реакции общества», — рассуждает эксперт.

Как развивалось «дело 27 июля»

Акции в Москве проходили с середины июля из-за отказа избирательной комиссии допустить к выборам в Мосгордуму основных оппозиционных кандидатов. Комиссии обосновывали свои решения большим процентом брака в подписях. Часть митингов не была согласована, самые массовые несанкционированные акции прошли 27 июля и 3 августа. В акции в конце июля, по данным полиции, приняли участие 3,5 тыс. человек, организаторы заявляли о более 5 тыс. участников. По официальным данным, на акции задержали 1074 человека, по информации правозащитников — 1373.

После июльской акции СК завел дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), по которому проходили 15 человек, и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Затем следствие сняло с большинства фигурантов обвинения по этой статье. Несколько человек приговорили к лишению свободы по статье за насилие в отношении правоохранителей.

В отношении шести человек уголовные дела прекращены, еще шестеро находятся под следствием. Семеро получили обвинительные приговоры.

В понедельник Мосгорсуд оставил без изменений приговор Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Накануне в столице прошла серия одиночных пикетов в его защиту.

Авторы: Юлия Выродова, Елизавета Антонова.
Теги: Следственный комитет , задержание
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