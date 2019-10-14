Суд оставил без изменений приговор активисту Котову

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Константину Котову, которого осудили на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор в отношении Котова оставлен без изменения», — заявили в пресс-службе.

Котова обвинили в преступлении, предусмотренном ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Гособвинение указало, что за полгода в отношении Котова составили четыре административных протокола. Задержали его вскоре после акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла в столице 10 августа. Акция была согласована столичными властями, Котова обвинили в том, что он выкрикивал лозунги у администрации президента.

Кроме того, Котов участвовал в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» 13 мая, за это он был арестован на пять суток. Позже, 12 июня, его задержали на несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова и оштрафовали на 15 тыс. руб. 15 июля Котов опубликовал на странице в Facebook сообщение с призывом выйти на несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.