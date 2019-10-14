Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 13:40
Британским властям предложили ввести сборы с часто летающих пассажиров Бизнес, 18:42 Козак предложил запретить «Транснефти» прием нефти с частных терминалов Бизнес, 18:30 Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Общество, 18:24 СМИ сообщили о краже нескольких миллионов рублей у водителя в Москве Общество, 18:23 Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Общество, 18:14 «Спартак» подписал контракт с бывшим тренером «Шальке» Тедеско Спорт, 18:08 Какой криптовалютой начнет торговать крупнейшая брокерская фирма Крипто, 18:00 Роджер Федерер в 38 лет выступит на Олимпиаде в Токио Спорт, 17:59 Суд оставил без изменений приговор активисту Котову Общество, 17:56 МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП Общество, 17:39 Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива Бизнес, 17:36 Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару» Бизнес, 17:33 В Москве из корпуса 64-й больницы эвакуировали 117 человек Общество, 17:31 Полиция начала проверку после избиения шестиклассника в московской школе Общество, 17:24
Общество ,  
0 
Суд оставил без изменений приговор активисту Котову

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Константину Котову, которого осудили на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор в отношении Котова оставлен без изменения», — заявили в пресс-службе.

Котова обвинили в преступлении, предусмотренном ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Гособвинение указало, что за полгода в отношении Котова составили четыре административных протокола. Задержали его вскоре после акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла в столице 10 августа. Акция была согласована столичными властями, Котова обвинили в том, что он выкрикивал лозунги у администрации президента.

Кроме того, Котов участвовал в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» 13 мая, за это он был арестован на пять суток. Позже, 12 июня, его задержали на несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова и оштрафовали на 15 тыс. руб. 15 июля Котов опубликовал на странице в Facebook сообщение с призывом выйти на несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Котов — второй человек, которого осудили по статье 212.1. Она появилась в уголовном кодексе в 2014 году. Впервые по ней осудили активиста Ильдара Дадина: в конце 2015-го Басманный суд приговорил его к трем годам колонии.  После этого Дадин обратился в Конституционный суд: его защита настаивала, что статья противоречит Конституции.

Суд  постановил, что дело Дадина подлежит пересмотру. В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор активисту.

Теги: приговор, протесты, новости РБК
Материалы по теме
В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова
Общество
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter