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Устинов рассказал о разговоре омоновцев перед обвинением в вывихе
Осужденный на год условно актер Павел Устинов рассказал РБК о службе в Росгвардии и отношении к политике. По его словам, сразу после его задержания «два омоновца» переговорили между собой, а затем обвинили его в вывихе плеча
Павел Устинов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Актер Павел Устинов рассказал РБК обстоятельства своего задержания на акции протеста 3 августа, после которого его обвинили в вывихе плеча сотруднику Росгвардии Александру Лягину. В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд изменил приговор Устинову и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Предыдущая версия приговора, вынесенная Тверским судом, предусматривала 3,5 года колонии и вызвала большой общественный резонанс.

Как задерживали

По словам Устинова, в автозаке сразу после задержания его «посадили в общую клетку со всеми остальными». «Два омоновца общались шепотом между собой. Я слышал, как один говорил слова вроде «давай выберем кого-нибудь посолиднее» и ткнул на меня пальцем. Говорит, выходи. Я вышел, меня посадили уже не в клетку, а в машине на сиденье у выхода», — вспоминает он. Потом один из сотрудников правоохранительных органов потребовал у актера паспорт. «Они отошли в сторонку, пошептались, подошли ко мне через десять минут и говорят: «А вы сотруднику вывихнули плечо», — рассказывает Устинов.

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На уточняющий вопрос, были ли это те же силовики, которые участвовали в его задержании, актер ответить затруднился, потому что «они все были в масках». По словам Устинова, всего в автозаке было три-четыре сотрудника ОМОНа, а также сотрудники полиции и водитель.

Устинов утверждает, что в день задержания он не знал об акции оппозиции. Он договорился с другом о встрече у метро: тот нашел вакансию для актера и хотел о ней ему рассказать.

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«Откуда я мог знать об акции? Я же этим не интересовался. Я приехал туда, вышел — увидел народ. Ничего удивительного — в Москве в центре народ. Потом я увидел прессу мельком, подумал, может, какая-то звезда приехала, может, какая-то ярмарка», — объясняет он.

Он «занимался своими делами в ожидании друга», когда к нему подошли сотрудники правоохранительных органов, которых он увидел «буквально в последний момент, когда они уже были в полуметре». «Начали меня скручивать. Я не понял, что происходит, кто это такие. Они толкнули меня, кто-то из них пытался мне заломить руку, я просто начал терять равновесие. А сколько я видел случаев, когда люди ударяются затылком и получают тяжелые травмы — чаще всего это происходит ненамеренно, но очень быстро», — продолжает он. Устинов объясняет, что он этого не хотел, поэтому он пытался встать на ноги, чтобы поднять руки, и сказать: «Ребят, если хотите задержать меня, задержите спокойно и отведите. Зачем весь этот цирк?»

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«Но в итоге меня все-таки повалили и побили. Было неприятно. И осознать, что происходит, я не мог вплоть до момента, когда меня уже к автозаку подвели. Тогда я понял, что меня задерживают», — добавил актер.

О поддержке артистов, службе в Росгвардии и «московском деле»

Отвечая на вопрос, почему изначально решение суда было более жестким, Устинов предположил, что это связано «с политическим уклоном» его дела. «Я с политикой не связан, понимаете, я никогда этим не интересовался. И этот опыт, не знаю, плохой он или хороший, дает мне четкое понимание, что я в политику даже соваться не буду», — отметил он.

Тем не менее Устинов намерен заниматься общественной деятельностью. «Прочувствовав все на себе, я понимаю, что ощущают люди, когда попадают в тюрьмы. Тем более что я был невиновен, я остаюсь невиновным человеком», — объяснил он. В первую очередь он планирует помогать фигурантам «московского дела», будет подписывать петиции, выходить в одиночные пикеты и т.д.

Устинов убежден, что пересмотр и смягчение решения суда связаны в первую очередь с общественным резонансом. Когда он вышел из СИЗО, адвокат сказал: «Ты такое пропустил, тут такое происходит».

«Я был крайне удивлен. Вступилась вся страна, от мала до велика, как известные медийные личности — актеры, музыканты, режиссеры, так и обычные люди, врачи, педагоги», — отметил актер, поблагодарив всех за поддержку.

Устинов также рассказал о своей службе в Росгвардии. «Я служил срочную службу год, и сами мы, конечно, никого не задерживали. Мы участвовали в задержаниях просто в оцеплении. Если кого-то задерживали, мы вставали в цепочку», — говорит он.

По словам артиста, бывшие сослуживцы были удивлены ситуацией с его делом. «Общаюсь до сих пор с офицерами и сержантами со времен армии, из моей части. Они не из ОМОНа, а до сих пор в армии служат. Конечно, они тоже в шоке. Во-первых, потому что это было настолько несправедливо, схватить у метро невиновного человека. А во-вторых, я тоже служил в Росгвардии. Не то что бы другое отношение должно быть, просто можно было бы взять это во внимание», — говорит он.

Устинов настаивает на том, что невиновен и что будет добиваться отмены обвинительного приговора во всех судебных инстанциях вплоть до ЕСПЧ.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Павел Устинов, ОМОН, Росгвардия, суд
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