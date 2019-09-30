Устинов рассказал о разговоре омоновцев перед обвинением в вывихе

Устинов утверждает, что в день задержания он не знал об акции оппозиции. Он договорился с другом о встрече у метро: тот нашел вакансию для актера и хотел о ней ему рассказать.

«Откуда я мог знать об акции? Я же этим не интересовался. Я приехал туда, вышел — увидел народ. Ничего удивительного — в Москве в центре народ. Потом я увидел прессу мельком, подумал, может, какая-то звезда приехала, может, какая-то ярмарка», — объясняет он.

Он «занимался своими делами в ожидании друга», когда к нему подошли сотрудники правоохранительных органов, которых он увидел «буквально в последний момент, когда они уже были в полуметре». «Начали меня скручивать. Я не понял, что происходит, кто это такие. Они толкнули меня, кто-то из них пытался мне заломить руку, я просто начал терять равновесие. А сколько я видел случаев, когда люди ударяются затылком и получают тяжелые травмы — чаще всего это происходит ненамеренно, но очень быстро», — продолжает он. Устинов объясняет, что он этого не хотел, поэтому он пытался встать на ноги, чтобы поднять руки, и сказать: «Ребят, если хотите задержать меня, задержите спокойно и отведите. Зачем весь этот цирк?»

«Но в итоге меня все-таки повалили и побили. Было неприятно. И осознать, что происходит, я не мог вплоть до момента, когда меня уже к автозаку подвели. Тогда я понял, что меня задерживают», — добавил актер.

О поддержке артистов, службе в Росгвардии и «московском деле»

Отвечая на вопрос, почему изначально решение суда было более жестким, Устинов предположил, что это связано «с политическим уклоном» его дела. «Я с политикой не связан, понимаете, я никогда этим не интересовался. И этот опыт, не знаю, плохой он или хороший, дает мне четкое понимание, что я в политику даже соваться не буду», — отметил он.

Тем не менее Устинов намерен заниматься общественной деятельностью. «Прочувствовав все на себе, я понимаю, что ощущают люди, когда попадают в тюрьмы. Тем более что я был невиновен, я остаюсь невиновным человеком», — объяснил он. В первую очередь он планирует помогать фигурантам «московского дела», будет подписывать петиции, выходить в одиночные пикеты и т.д.

Устинов убежден, что пересмотр и смягчение решения суда связаны в первую очередь с общественным резонансом. Когда он вышел из СИЗО, адвокат сказал: «Ты такое пропустил, тут такое происходит».

«Я был крайне удивлен. Вступилась вся страна, от мала до велика, как известные медийные личности — актеры, музыканты, режиссеры, так и обычные люди, врачи, педагоги», — отметил актер, поблагодарив всех за поддержку.

Устинов также рассказал о своей службе в Росгвардии. «Я служил срочную службу год, и сами мы, конечно, никого не задерживали. Мы участвовали в задержаниях просто в оцеплении. Если кого-то задерживали, мы вставали в цепочку», — говорит он.

По словам артиста, бывшие сослуживцы были удивлены ситуацией с его делом. «Общаюсь до сих пор с офицерами и сержантами со времен армии, из моей части. Они не из ОМОНа, а до сих пор в армии служат. Конечно, они тоже в шоке. Во-первых, потому что это было настолько несправедливо, схватить у метро невиновного человека. А во-вторых, я тоже служил в Росгвардии. Не то что бы другое отношение должно быть, просто можно было бы взять это во внимание», — говорит он.

Устинов настаивает на том, что невиновен и что будет добиваться отмены обвинительного приговора во всех судебных инстанциях вплоть до ЕСПЧ.