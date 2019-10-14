К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

Силовики пришли с обысками к активисту Дэнни Кулиничу, которого СМИ называли одним из организаторов акции 27 июля. Обыски прошли у еще четырех человек, об участии в протестах которых ранее известно не было

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Факт обысков у Кулинича подтвердил «Медиазоне» его брат Всеволод Кулинич. По его словам, в квартиру, где также находились бабушка и дедушка активиста, пришли около 10 силовиков. Они, как сообщил Всеволод, изъяли технику, обыскали полки и двери, после чего составили протокол об изъятии. Затем Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета, отмечает издание.

Об обысках у Кулинича РБК сообщила и координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко. «Мы на связи с его братом Всеволодом и бабушкой. По их словам, сегодня к ним домой около семи часов пришли сотрудники правоохранительных органов, примерно 10 человек. Провели обыск, изъяли технику Дэнни. Обыск длился примерно час, после этого его сразу увезли в Следственный комитет на допрос», — рассказала она.

По ее словам, сейчас адвокат организации едет в СК. Она отметила, что поскольку обыск прошел очень быстро, родственники не успели рассмотреть постановление. «Со слов сотрудников правоохранительных органов, это участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Брат Дэнни сказал, что они сообщили о статусе подозреваемого», — добавила правозащитница.

Друг Дэнни Кулинича Денис Стяжкин уточнил, что у активиста изъяли телефон и компьютер. «Когда шли обыски, силовики говорили, что это в рамках дела о массовых беспорядках. Понятно, что, скорее всего, это по московскому делу, потому что в ролике РЕН ТВ его называли куратором протеста. На самом деле никаким куратором он не был, предъявить ему нечего, силовикам он не сопротивлялся», — отметил собеседник РБК.