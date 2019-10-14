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«Дело 27 июля» ,  
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К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками
Силовики пришли с обысками к активисту Дэнни Кулиничу, которого СМИ называли одним из организаторов акции 27 июля. Обыски прошли у еще четырех человек, об участии в протестах которых ранее известно не было
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Факт обысков у Кулинича подтвердил «Медиазоне» его брат Всеволод Кулинич. По его словам, в квартиру, где также находились бабушка и дедушка активиста, пришли около 10 силовиков. Они, как сообщил Всеволод, изъяли технику, обыскали полки и двери, после чего составили протокол об изъятии. Затем Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета, отмечает издание.

Об обысках у Кулинича РБК сообщила и координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко. «Мы на связи с его братом Всеволодом и бабушкой. По их словам, сегодня к ним домой около семи часов пришли сотрудники правоохранительных органов, примерно 10 человек. Провели обыск, изъяли технику Дэнни. Обыск длился примерно час, после этого его сразу увезли в Следственный комитет на допрос», — рассказала она.

По ее словам, сейчас адвокат организации едет в СК. Она отметила, что поскольку обыск прошел очень быстро, родственники не успели рассмотреть постановление. «Со слов сотрудников правоохранительных органов, это участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Брат Дэнни сказал, что они сообщили о статусе подозреваемого», — добавила правозащитница.

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Друг Дэнни Кулинича Денис Стяжкин уточнил, что у активиста изъяли телефон и компьютер. «Когда шли обыски, силовики говорили, что это в рамках дела о массовых беспорядках. Понятно, что, скорее всего, это по московскому делу, потому что в ролике РЕН ТВ его называли куратором протеста. На самом деле никаким куратором он не был, предъявить ему нечего, силовикам он не сопротивлялся», — отметил собеседник РБК.

При этом об участии Кулинича в акции 27 июля еще летом сообщал РЕН ТВ. В документальном фильме «Изображая жертву», который вышел в эфире на телеканале 29 июля, Кулинича назвали одним из тех, кто вел толпу, и координировал ее действия. В интервью «Дождю» активист подтвердил, что был одним из тех, кто вел толпу от Старого Арбата. «Я просто проявил инициативу как неравнодушный гражданин. Цель людей, которые между собой скоординировались — тут важно уточнить, что мы не были никак знакомы, и я первый раз в жизни видел этих людей — и мы скоординировали толпу, чтобы соединиться с другой толпой на другом конце города», — заявил тогда он.

Кроме того, правоохранительные органы провели обыски у Андрея Баршая, сообщает «ОВД-Инфо», правозащитный проект называет его участником акции 10 августа в Москве. «Сейчас Кулинича и Баршая задержали. Неизвестно, вменяют ли им что-то», — говорится в сообщении. Проведение обысков у Баршая подтвердила РБК его подруга. По ее словам, у него изъяли технику.

Telegram-канал Baza сообщает, что силовики также пришли с обысками к 27-летнему Максиму Мартинцеву, 20-летнему Владимиру Емельянову и 34-летнему Егору Лесных. По информации канала, их подозревают в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов на улице Рождественка во время одной из акций. Всех троих доставили в Следственный комитет, отмечает Baza.

О причастности Мартинцева, Емельянова и Лесных к летним акциям протеста в Москве ранее ничего известно не было. По данным Baza, последний участвовал в акции 27 июля.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходили в Москве с середины июля. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа. После митинга 27 июля СК завел уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), по которому проходили 15 человек. Обвинения с большинства позднее были сняты, однако ряд фигурантов получили уголовные сроки. Еще ряд фигурантов «московского дела» получили наказание по ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти).

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг, на который пришли от 20 тыс. до 50 тыс. человек. За участие в несогласованном шествии после митинга были задержаны, по разным данным, от 136 до 244 человек.

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Авторы: Михаил Юшков, Любовь Порываева
Теги: обыски, акции протеста
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