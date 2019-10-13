В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Организатором акции является Светлана Шмелева — участница движения «Всех на всех», а также тьютор Московской школы политических исследований. Она в беседе с РБК назвала акцию «экспериментом по установлению границ разрешенного».

Несколько десятков активистов собрались в очередь, чтобы принять участие в одиночном пикете. Группа других участников акции зачитывала фрагменты из Конституции. Как отмечает корреспондент РБК, среди них были подростки. В акции принял участие бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.

Как сообщил корреспондент РБК, к пикетчикам и читающим Конституцию подходили активисты движения SERB. Они перебивали и спрашивали, «не стыдно ли им курить».