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В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Организатором акции является Светлана Шмелева — участница движения «Всех на всех», а также тьютор Московской школы политических исследований. Она в беседе с РБК назвала акцию «экспериментом по установлению границ разрешенного».

Несколько десятков активистов собрались в очередь, чтобы принять участие в одиночном пикете. Группа других участников акции зачитывала фрагменты из Конституции. Как отмечает корреспондент РБК, среди них были подростки. В акции принял участие бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.

Политика
Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Главное

Как сообщил корреспондент РБК, к пикетчикам и читающим Конституцию подходили активисты движения SERB. Они перебивали и спрашивали, «не стыдно ли им курить».

Пикеты в поддержку Котова также 13 октября прошли у памятника героям Плевны, у здания МГУ им. Ломоносова, у здания органов госбезопасности на улице Лубянка, у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, у Тверского суда, на Трубной площади. «Эхо Москвы» отмечает, что несогласованная акция прошла и на Красной площади. На нее собрались несколько десятков человек.

Фотогалерея 
Митинг в защиту политзаключенных в Москве. Фоторепортаж

Телеканал «Дождь» сообщает, что у памятника героям Плевны задержали муниципального депутата Надежду Жукову и активистку SERB, которая пыталась сорвать акцию.

Котов участвовал в несогласованном шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» 13 мая, после которого его арестовали на пять суток. Затем, 12 июня, его задержали на несогласованной акции протеста в поддержку журналиста Ивана Голунова и оштрафовали на 15 тыс. руб.

Общество
Участник акций протеста получил четыре года колонии по «дадинской» статье

15 июля активист опубликовал в соцсетях призыв выйти на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В результате его арестовали на десять суток. 13 августа Котова задержали за скандирование лозунгов около администрации российского президента после несогласованной акции на проспекте Сахарова. В СК отмечали, что это произошло при попытке скрыться.

В итоге суд приговорил Котова к четырем годам колонии за неоднократное нарушение установленного порядка или организации митинга (ст. 212 УК). Его приговор стал вторым по «дадинской» статье. Он не признал свою вину.

С середины июля в Москве проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После несанкционированных акций 27 июля и 3 августа СК возбудил дело о массовых беспорядках, по которому изначально проходили 15 человек. Затем с большинства фигурантов сняли обвинения.

Теги: Москва, одиночные пикеты
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