«Новомет» расширяется до Ближнего Востока

Для чего РФПИ и Saudi Aramco инвестируют в российский нефтесервисный проект

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco вместе с РФПИ выкупит долю «Роснано» в нефтесервисной компании «Новомет». Сделка, чья сумма составит менее $200 млн, станет первой инвестицией Saudi Aramco в России

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Один из крупнейших в мире производителей нефти, саудовская госкомпания Saudi Aramco, суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали обязывающие документы о покупке 30,76% нефтесервисной компании «Новомет» у «Роснано». Об этом было объявлено 14 октября на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Но в протоколе межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в преддверии форума в начале июня в Москве, говорится, что примерная стоимость совместного проекта Saudi Aramco, PIF и РФПИ по производству нефтепогружного оборудования (им как раз занимается «Новомет») составляет $659 млн. Эта сумма не учитывает долг компании — около 20–25 млрд руб., уточнили два источника, близкие к разным сторонам сделки. Таким образом, «Роснано» может продать свою долю за $200 млн (12,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 октября), а с учетом долга — примерно за 7 млрд руб. Совет директоров «Роснано» еще весной утвердил минимальную оценку пакета в «Новомете» в 7,5 млрд руб.

Первая сделка Saudi Aramco в России

Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF. Она нацелена на вложения в энергетический сектор России с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке, отметил представитель РФПИ. «Это первая инвестиция с Saudi Aramco не только в рамках совместной энергетической платформы, но и в Россию в целом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Завершение сделки произойдет после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении РФПИ. Консорциум с участием РФПИ и Saudi Aramco и PIF подал первое ходатайство о покупке доли в «Новомете», обращение за разъяснением, еще в феврале 2019 года, а второе (об одобрении сделки) — в конце сентября. «У заявителя запросили дополнительную информацию. Ходатайство находится на рассмотрении», — сообщил РБК представитель ФАС. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, уточнил один из собеседников РБК.

Продажа Saudi Aramco доли в «Новомете» — это пробный шар по допуску инвесторов из Саудовской Аравии на российский рынок, заявил старший директор АКРА Максим Худалов. «Отношения между странами улучшаются, и, возможно, мы еще увидим арабские деньги в российских проектах», — полагает он. Ранее Saudi Aramco интересовалась покупкой доли во втором проекте НОВАТЭКа по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2», намереваясь вложить в него до $5 млрд, но стороны так и не договорились. Дополнительным условием сделки с акциями «Новомета» может быть допуск этой российской компании на рынок Саудовской Аравии, думает эксперт.

Соглашения на $2 млрд В ходе российско-саудовского форума должны быть подписаны 30 соглашений на сумму около $2 млрд, говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Крупнейшие из них, помимо покупки доли в «Новомете»: РФПИ, саудовский суверенный фонд PIF и немецкая финансовая группа KGAL договорились о создании новой лизинговой компании Roal, которая будет поставлять самолеты российским авиакомпаниям по договорам долгосрочной аренды. Инвестиции превысят $600 млн.

РФПИ и PIF также договорились инвестировать $300 млн в «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Эти инвестиции помогут расширить парк подвижного состава компании и укрепить ее конкурентоспособность в железнодорожном секторе, говорится в сообщении российского фонда.

Крупнейшая в мире нефтехимическая компания Sabic, базирующаяся в Саудовской Аравии, совместно с РФПИ согласилась инвестировать в завод по производству метанола мощностью до 2 млн т в год группы ЕСН Григория Березкина в Амурской области. Размер инвестиций Sabic не раскрывается, но раньше они оценивались в $700 млн.

Насосы для Саудовской Аравии и Ближнего Востока

«Новомет», две промышленные площадки которой и штаб-квартира находятся в Перми, занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису нефтяным компаниям в России и за рубежом. По данным РФПИ, компания занимает шестое место в мире среди поставщиков решений для нефтедобычи (3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования).

«Роснано» вместе с фондами Baring Vostok и Russia Partners вложились в «Новомет» в 2011 году. За это время госкомпания инвестировала 3,92 млрд руб. непосредственно в проект, а фонды покупали доли основателей, отмечает представитель «Роснано». Сейчас у шести основателей осталось 49,9% компании, а у Baring Vostok и Russia Partners — меньше 20%. «За последние девять лет при участии «Роснано» «Новомет» стала одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошла в топ-10 мирового рынка. Инвестиции «Роснано» позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза, до 23,2 млрд руб., расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру», — отчитался предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс (его слова приводятся в сообщении).

Чубайс ожидает, что приход в «Новомет» стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус российской фирмы на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для ее развития. РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен существенно расширить бизнес «Новомета» в Саудовской Аравии и на других ключевых рынках Ближнего Востока, подтвердил Дмитриев. По его словам, «Новомет» сможет расширить портфель заказов на производство и обслуживание оборудования, а также получит возможность для дальнейших разработок и создания обновленной линейки продукции».

Это уже не первая попытка привлечь стратегического инвестора в «Новомет». Ранее 100% компании собиралась купить американская нефтесервисная госкомпания Halliburton, но в начале 2018 года она отозвала свое ходатайство из ФАС. Тогда руководитель службы Игорь Артемьев предположил, что Halliburton ждет очередных санкций против России и американцы «просто чувствуют в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего». «Если сравнивать со сделкой с Halliburton, которая выступала стратегическим инвестором с премией за 100% «Новомета», то консорциум с участием Saudi Aramco и РФПИ выступает скорее как финансовый инвестор», — сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Тем не менее, даже договорившись о продаже этому консорциуму, компания «Роснано» могла заработать на этой инвестиции более 3,5 млрд руб.

«Baring Vostok не планирует участвовать в сделке с Saudi Aramco и РФПИ, но рассматривает возможность продажи своей доли в компании и ведет переговоры с потенциальными покупателями», — сказал РБК представитель инвестфонда.

«Новомет» хорошо рос последние годы и имел доступ на международные рынки (40% выручки — экспорт), поэтому интерес Saudi Aramco к компании понятен, замечает Худалов. По его словам, с учетом роста портфеля заказов окупаемость инвестиций для новых акционеров может составить до трех лет. Около половины выручки «Новомет» получает за рубежом, в основном из Северной и Южной Америки, подтверждает партнер инвесткомпании TerraVC Данила Шапошников. Выход в новый регион (Ближний Восток) логично встраивается в стратегию развития «Новомета»: компания активно диверсифицирует бизнес и запускает новые высокотехнологичные нефтесервисные производства и услуги.