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«Роснано» оценило свою долю в «Новомете» в 7,5 млрд руб.
«Роснано» ведет переговоры о продаже доли в «Новамете», оценивая свой пакет минимум в 7,5 млрд руб. К сделке могут присоединиться и инвестфонды-миноритарии нефтесервисной компании, среди которых — Baring Vostok
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совет директоров «Роснано» утвердил продажу своей доли в «Новомете» в размере 30,76% по цене не ниже 7,5 млрд руб., сказал на брифинге старший управляющий директор УК «Роснано» Дмитрий Пимкин, отвечая на вопрос РБК. По его словам, у компании сейчас нет юридически обязывающих соглашений или принципа эксклюзивности с кем-то из потенциальных покупателей. «Роснано» проинвестировала в «Новомет» с учетом стоимости приобретения своей доли 4 млрд руб.

Что такое «Новомет»

«Новомет» занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису крупным нефтяным компаниям в России и за рубежом. 49,9% принадлежит менеджменту (основателям) компании, 30,76% — у «Роснано», миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. Стоимость компании в 2016 году была оценена в 6,2 млрд руб., выручка за тот же период — 6,8 млрд руб. По словам Пимкина, «Роснано» проинвестировала в «Новомет» с учетом стоимости приобретения своей доли 4 млрд руб.

Выручка группы «Новомет» по итогам 2018 года выросла на 13,5%, до 23 млрд руб. Планируется, что выручка группы компаний «Новомет» за 2019 год вырастет на 14%. В 2018 году отгрузки оборудования по прямым продажам выросли на 7% к предыдущему году, объемы оказанных услуг — на 18%. Объем экспортной выручки вырос на 22%.

Инвестиции в 2018 году составят более 6 млрд руб. По словам главы компании Максима Перельмана, «Новомет» может купить четыре компании на сервисном рынке (как оказывающие сервисные услуги нефтяникам, так и производящие профильное оборудование для заканчивая скважин. — РБК) или доли в них после смены состава акционеров. Он сообщил, что переговоры о покупке активов ведутся, но не стал называть, с кем именно, а также не сказал, о каких активах и в каких регионах идет речь.

Претенденты на «Новомет»

По словам Пимкина, «Роснано» давно ведет переговоры о продаже актива. «Насколько я знаю, РФПИ рассматривает приобретение пакета «Роснано» в компании. Но, кроме того, мы ведем переговоры с финансовыми и профильными инвесторами», — сказал Пимкин, уточнив, что речь идет о четырех вертикально интегрированных нефтяных компаниях в России и за ее пределами. Он отказался комментировать, есть ли среди них «Роснефть», и называть других потенциальных приобретателей актива. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. РБК направил запрос в «РуссНефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, а также в РФПИ.

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В начале 2018 года не состоялась сделка по продаже 100% «Новомета» американской Halliburton. Тогда в ФАС России сообщили, что Halliburton отозвала свое ходатайство о сделке. Глава службы Игорь Артемьев, комментируя 25 января затягивание сделки, не исключил, что Halliburton «ждет очередных санкций» и американцы «просто чувствуют в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего».

15 марта глава РФПИ Кирилл Дмитриев РФПИ говорил, что в ближайшее время ожидает закрытия сделки по покупке доли в «Новамете» вместе с Saudi Aramco. «С «Новометом» мы подали заявку в ФАС, ожидаем закрытия в ближайшее время», — цитирует его «РИА Новости». РФПИ 20 февраля сообщал, что совместно с Saudi Aramco направил в ФАС запрос по поводу приобретения доли в компании.

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Для «Роснано» важны два условия при выборе покупателя своей доли, уточнил Пимкин — чтобы компания сохранила развитие, а также цена. «Мы готовы рассматривать любого покупателя, если он удовлетворяет этим условиям», — сказал топ-менеджер «Роснано». По его словам, сумма сделки окончательно не согласована ни с одним из потенциальных приобретателей. «То, что у «Новомета» рекордные показатели [по прибыли], для нас является триггером возможности продажи нашей доли хорошему покупателю. С другой стороны, у «Роснано» нет насущной потребности продать именно сейчас. Если цена нас не удовлетворит, то мы можем сохранить статус акционера еще на один-два года, это хорошая инвестиция», — сказал Пимкин. ​

Перельман говорит, что менеджмент не планирует продавать доли в компании. Однако другие совладельцы, инвестиционные фонды, в числе которых и Baring Vostok, как финансовые инвесторы тоже могут быть заинтересованы в продаже своих долей в компании при условии привлекательной цены, уточнил он.

Теги: сделка о покупке, РФПИ, Saudi Aramco, «Новомет», «Роснано»
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