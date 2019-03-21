«Роснано» оценило свою долю в «Новомете» в 7,5 млрд руб.

«Роснано» ведет переговоры о продаже доли в «Новамете», оценивая свой пакет минимум в 7,5 млрд руб. К сделке могут присоединиться и инвестфонды-миноритарии нефтесервисной компании, среди которых — Baring Vostok

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Совет директоров «Роснано» утвердил продажу своей доли в «Новомете» в размере 30,76% по цене не ниже 7,5 млрд руб., сказал на брифинге старший управляющий директор УК «Роснано» Дмитрий Пимкин, отвечая на вопрос РБК. По его словам, у компании сейчас нет юридически обязывающих соглашений или принципа эксклюзивности с кем-то из потенциальных покупателей. «Роснано» проинвестировала в «Новомет» с учетом стоимости приобретения своей доли 4 млрд руб.

Что такое «Новомет»

«Новомет» занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису крупным нефтяным компаниям в России и за рубежом. 49,9% принадлежит менеджменту (основателям) компании, 30,76% — у «Роснано», миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners. Стоимость компании в 2016 году была оценена в 6,2 млрд руб., выручка за тот же период — 6,8 млрд руб. По словам Пимкина, «Роснано» проинвестировала в «Новомет» с учетом стоимости приобретения своей доли 4 млрд руб. Выручка группы «Новомет» по итогам 2018 года выросла на 13,5%, до 23 млрд руб. Планируется, что выручка группы компаний «Новомет» за 2019 год вырастет на 14%. В 2018 году отгрузки оборудования по прямым продажам выросли на 7% к предыдущему году, объемы оказанных услуг — на 18%. Объем экспортной выручки вырос на 22%. Инвестиции в 2018 году составят более 6 млрд руб. По словам главы компании Максима Перельмана, «Новомет» может купить четыре компании на сервисном рынке (как оказывающие сервисные услуги нефтяникам, так и производящие профильное оборудование для заканчивая скважин. — РБК) или доли в них после смены состава акционеров. Он сообщил, что переговоры о покупке активов ведутся, но не стал называть, с кем именно, а также не сказал, о каких активах и в каких регионах идет речь.

Претенденты на «Новомет»

По словам Пимкина, «Роснано» давно ведет переговоры о продаже актива. «Насколько я знаю, РФПИ рассматривает приобретение пакета «Роснано» в компании. Но, кроме того, мы ведем переговоры с финансовыми и профильными инвесторами», — сказал Пимкин, уточнив, что речь идет о четырех вертикально интегрированных нефтяных компаниях в России и за ее пределами. Он отказался комментировать, есть ли среди них «Роснефть», и называть других потенциальных приобретателей актива. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. РБК направил запрос в «РуссНефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, а также в РФПИ.