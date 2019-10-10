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Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO
По данным СМИ, официально об IPO объявят в конце октября. Продажа 2% акций на внутренней бирже Саудовской Аравии позволит оценить компанию в $2 трлн. В дальнейшем планируется размещение и на зарубежных биржах
BRENT BRENT $58,08 -1,86%
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, Саудовская Аравия официально объявит о первичном размещении в конце октября. Как уточнили собеседники Bloomberg, Saudi Aramco рассчитывает продать 2% своих акций за $40 млрд (соответственно, вся компания будет оценена в $2 трлн). В таком случае компания побьет рекорд китайской Alibaba, которой в 2014 году в ходе IPO удалось привлечь $25 млрд.

«Aramco готова к размещению в любой момент, когда акционер примет такое решение. Это произойдет очень скоро», — цитирует Bloomberg заявление гендиректора компании Амина Нассера, которое он сделал месяц назад.

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The Wall Street Journal, которая ознакомилась с содержащим расписание IPO документом, писала, что проспект эмиссии на арабском языке должен быть выпущен 25 октября, на английском — двумя днями позднее. По данным газеты, речь идет о размещении 1–2% акций, при этом всю компанию, вероятно, оценят примерно в $1,5 трлн. В случае подтверждения листинга акции будут эмитированы в конце ноября или начале декабря.

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Оба СМИ пишут, что акции будут размещены на внутреннем рынке — на единственной бирже Эр-Рияда Tadawul, где с 2016 года доступ к IPO открыт для зарубежных инвесторов. Как отмечает Bloomberg, Саудовская Аравия никогда не планировала продавать больше 5% госкомпании. Те бумаги из этого пакета, которые не удастся разместить на внутреннем рынке, Saudi Aramco планирует выставить на зарубежных биржах в 2020 или 2021 году, уточняет WSJ.

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Bloomberg отмечает, что внутреннее размещение позволит Саудовской Аравии следить за тем, кто входит в капитал компании. Эр-Рияд принуждает богатейшие семьи страны стать инвесторами IPO, в том числе тех, кто в 2017–2018 годах оказался под арестом в рамках антикоррупционной кампании, Кроме того, продвигать покупку акций Saudi Aramco будут и среди граждан Саудовской Аравии — с помощью национальной рекламной кампании.

Автор: Артём Губенко
Теги: Saudi Aramco, IPO, сроки
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