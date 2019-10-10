Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO

По данным СМИ, официально об IPO объявят в конце октября. Продажа 2% акций на внутренней бирже Саудовской Аравии позволит оценить компанию в $2 трлн. В дальнейшем планируется размещение и на зарубежных биржах

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В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, Саудовская Аравия официально объявит о первичном размещении в конце октября. Как уточнили собеседники Bloomberg, Saudi Aramco рассчитывает продать 2% своих акций за $40 млрд (соответственно, вся компания будет оценена в $2 трлн). В таком случае компания побьет рекорд китайской Alibaba, которой в 2014 году в ходе IPO удалось привлечь $25 млрд.

«Aramco готова к размещению в любой момент, когда акционер примет такое решение. Это произойдет очень скоро», — цитирует Bloomberg заявление гендиректора компании Амина Нассера, которое он сделал месяц назад.

The Wall Street Journal, которая ознакомилась с содержащим расписание IPO документом, писала, что проспект эмиссии на арабском языке должен быть выпущен 25 октября, на английском — двумя днями позднее. По данным газеты, речь идет о размещении 1–2% акций, при этом всю компанию, вероятно, оценят примерно в $1,5 трлн. В случае подтверждения листинга акции будут эмитированы в конце ноября или начале декабря.