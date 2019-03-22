Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»

«Роснано» с 2007 года перечислила в бюджет 132,4 млрд руб. налогов и тем самым вернула государству средства, потраченные на ее создание, заявил Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что госкорпорация с 2007 года выплатила 132,4 млрд руб. налогов, вернув таким образом средства, выделенные на ее создание, передает ТАСС.

«С этого года все затраты государства на создание «Роснано» возвращены. То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться», — сказал Чубайс на пресс-конференции.

По его словам, на конец 2018 года «Роснано» потратила 42,5 млрд руб. на предприятия, занимающиеся научно-исследовательскими и конструкторскими работами. При этом общий объем экспорта товаров и услуг компаний из портфеля «Роснано» в прошлом году составил 68 млрд руб.

«Роснано» была создана в 2011 году на основе реорганизованной «Российской корпорации нанотехнологий» («Роснанотех), которая существовала с 2007-го. На деятельность «Роснанотеха» в 2007-2008 годах выделили 130 млрд руб., а возглавил компанию Чубайс.

Сейчас в группу «Роснано» входят одноименное АО, которое занимается инвестированием, управляющая компания, работающая с активами и новыми инвестфондами, а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ.