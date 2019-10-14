Саудовский нефтехимический гигант заключит сделку с компанией из России

Глава РФПИ сообщил о намерениях саудовской Sabic заключить соглашение с компанией из России в области нефтехимии. Она получит долю в проекте ЕСН Григория Березкина по строительству метанольного завода в Амурской области

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Крупнейшая в мире нефтехимическая компания Sabic, штаб-квартира которой находится в Эр-Рияде, на полях Российско-саудовского инвестиционного форума намерена заключить соглашение в области нефтехимии с компанией из России. Об этом заявил на брифинге глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

«Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, — с компанией Sabic», — заявил он в преддверии форума, который состоится в понедельник, 14 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках визита российского президента Владимира Путина.

Глава РФПИ не назвал компанию, которая подпишет соглашение с Sabic.

Представитель РФПИ подтвердил РБК, что такое соглашение будет заключено с ЕСН в ходе визита Путина в Эр-Рияд. Председатель совета директоров и владелец ЕСН Григорий Березкин заявлен среди участников Российско-саудовского форума в Эр-Рияде, передает корреспондент РБК. Представитель ЕСН отказалась от комментариев.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в «консорциуме инвесторов», Sabic совместно с РФПИ должны получить 50% в проекте группы ЕСН по строительству завода по выпуску метанола мощностью 1 млн т в Сковородино Амурской области. Стоимость проекта оценивали в 40–44 млрд руб, из них до 70% (28–30,8 млрд руб.) — кредитные средства. Таким образом, Sabic и РФПИ, по подсчетам издания, могут вложить в проект от 7 млрд до 10 млрд руб.